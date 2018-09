Derby alla Roma | Lazio ko 3-1

Roma - dalla crisi alle stelle : il Derby è suo : Nell'anticipo della settima giornata di campionato, all'Olimpico finisce 3-1 per la squadra di Di Francesco, che sblocca la sfida nel primo tempo con il tacco di Pellegrini (45'). Immobile pareggia al 67', poi i giallorossi tornano avanti grazie alla punizione di Kolarov (71') e al colpo di testa di Fazio (86').

Volley femminile - Mondiali 2018 : il Canada ai raggi X. Che Derby in panchina! Occhio alla potenza delle nordamericane : Italia-Canada è soprattutto un derby di panchine. Davide Mazzanti da una parte, Marcello Abbondanza dall’altra, due allenatori che si sono incrociati, si sono scambiati i timoni durante la loro carriera ormai piuttosto lunga nonostante l’età tutt’altro che avanzata. Ravenna, Bergamo, Casalmaggiore sono le piazze dove entrambi hanno lavorato alla guida delle squadre di riferimento e ora si trovano di fronte nel palcoscenico più importante a ...

Derby capitolino : Roma - una vittoria per uscire definitivamente dalla crisi : Roma – Il Derby numero 149 vedrà la luce alle ore 15 di questo pomeriggio. Roma e Lazio si contenderanno la posta in palio nell’anticipo della giornata 7 della massima divisione calcistica italiana. Un Derby dal valore diametralmente opposto per una e l’altra compagine capitolina, in stati di forma psico-fisica diversi per entrambe. Giallorossi reduci sì dal rotondo successo sul Frosinone nell’ultimo turno ...

Roma - Di Francesco alla vigilia del Derby : “Vogliamo vincere per recuperare terreno” : alla vigilia del derby capitolino, ha parlato l’allenatore giallorosso Di Francesco, che ha fatto il punto sul momento della squadra cominciando dall’umore con cui i suoi arrivano alla stracittadina: “Sarà una partita a sé, anche se la stagione è lunga. Vogliamo vincere e portare a casa tre punti per far felice anche la nostra gente“. Col Frosinone si sono visti segnali di miglioramento, ma per il tecnico non si può ...

Derby rossoneroazzurro. Così il calcio arriva alla Triennale di Milano : Dopo aver inventato da assessore Bookcity e Piano City, ecco ora calcioCity, una cinque giorni di incontri e iniziative sul calcio che Stefano Boeri organizza da presidente della Triennale. Fra il 27 settembre e il 1° ottobre, ci saranno incontri e iniziative sul calcio. Non bastava la centralità di

Serie A - anticipi e posticipi fino alla 16ª giornata : Juve-Inter di venerdì - Derby di Milano il 21 ottobre alle 20.30 : Radja Nainggolan, 30 anni, centrocampista dell'Inter. Getty Images Il campionato ripartirà dopo la sosta con tre anticipi del sabato: Inter-Parma alle 15, Napoli-Fiorentina alle 18 e Frosinone-...

Inghilterra : incredibile “firetornado” vicino alla città di Swadlincote - nel Derbyshire [VIDEO] : I vigili del fuoco del Derbyshire hanno catturato le immagini di uno strano e allo stesso tempo terrificante fenomeno naturale: un raro “firetornado”, un “tornado di fuoco” che si è alzato fino a 15 metri sopra le loro teste mentre stavano affrontando un incendio industriale vicino alla città di Swadlincote. Il video mostra un incredibile colonna di fuoco ardente alta nel cielo, mentre il fumo nero si levava dalle fiamme divampate in un’azienda ...

Serie A - calendario : Ronaldo debutta con il Chievo. Alla 7^ giornata c’è Juve-Napoli e Derby Roma-Lazio - alla 9^ Inter-Milan : Cristiano Ronaldo debutta in Serie A al Bentegodi di Verona. I campioni d’Italia della Juventus infatti giocheranno la prima di campionato contro il Chievo. La giornata in programma il 19 agosto offre poi subito uno scontro diretto: Lazio-Napoli. La Roma affronta il Torino in trasferta, l’Inter andrà a Sassuolo mentre il Milan ospiterà il Genoa. Inizio difficile per per Lazio e Napoli che alla seconda giornata trovano rispettivamente la ...

