Dentro lo Stato e la Democrazia Per un nuovo pensiero politico

Roma : Tenta furto auto ma resta chiuso Dentro e chiama polizia - arrestato : Roma – Se fai il ladro e sei costretto a chiamare la polizia, vuol dire che qualcosa nel tuo piano e’ andato storto. Ne sa qualcosa l’uomo che ieri sera poco prima di mezzanotte, mentre Tentava di rubare un’auto in via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, in zona Eur, e’ rimasto chiuso dentro il mezzo. L’uomo, un italiano di 52 anni, con una lunga lista di precedenti per furto si e’ intrufolato nell’auto, ...

TRAPANI : SORPRESO A RUBARE Dentro UN AUTO IN SOSTA ARRESTATO DAI CARABINIERI : Il 20 settembre intorno alle ore 3 circa , a TRAPANI, precisamente in via Archimede, i CARABINIERI della Stazione di TRAPANI Borgo Annunziata hanno tratto in arresto GALAZZO Giuseppe, ericino classe ...

Irene Grandi : "Il mio viaggio più importante è stato Dentro di me. Sanremo? Confesso - sto scrivendo una canzone..." : Era il 1995. Irene Grandi cantava "In vacanza da una vita". Aveva ventisei anni. Fu un successo e, in qualche modo, anche un manifesto. Adesso Irene Grandi di anni ne ha quasi quarantanove, e sta per partire per la tournée di Lungoviaggio, il suo nuovo lavoro in uscita il 21 settembre. Il progetto è anticipato dal singolo Benvenuti nel vostro viaggio cui, a sorpresa, prende parte anche Vasco Rossi. Il sodalizio fra i due è ...

Maltempo. Turisti bloccati Dentro il nuraghe di Barumini. Avviate le procedure per chiedere lo stato di calamità : A Barumini, nel Medio Campidano, i carabinieri e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per aiutare circa 50 Turisti rimasti bloccati a causa della pioggia e del fango all'interno del sito ...

Genova - Dentro la zona rossa : arrestati sciacalli/ Ponte crollato : sabato lutto nazionale e funerali di Stato : Genova, dentro la zona rossa: arrestate tre donne per sciacallaggio. sabato giornata di lutto nazionale e funerali di Stato per le vittime del Ponte crollato.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 16:58:00 GMT)