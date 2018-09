I mercati bocciano il Def : Piazza Affari affonda E ora lo spread fa paura : Trentadue punti base di spread in un giorno - con un picco di oltre 45 - sono il benvenuto dei mercati alla nota di aggiornamento del Def uscita giovedì dal Consiglio dei ministri. ...

I mercati bocciano il Def : Piazza Affari affonda E ora lo spread fa paura : A deludere, si spiega dalle sale operative, non è tanto il numero in sé quanto la credibilità del ministro dell'Economia Giovanni Tria e del governo nel suo complesso, dopo che nei giorni scorsi è ...

Def - Piazza Affari sprofonda : -3 - 72%. Spread chiude a 267 punti - Di Maio : 'Non voglio uno scontro con l'Ue' : ... comunque, c'è ancora quasi un mese di tempo, mentre a 24 ore dal Consiglio dei ministri che ha approvato la nota di aggiornamento al Def il ministro dell'Economia Giovanni Tria non ha ancora ...

Def icit al 2 - 4% del Pil. Piazza Affari cede il 3 - 72% - spread a 267. Conte : «Bocciatura dell’Ue? Non la temo» : Di Maio: «Non preoccupato dai mercati». Moscovici: «Quando un Paese si indebita si impoverisce». Il ministro dell’Interno: «Se Bruxelles la boccia tiriamo avanti» |

Conte in piazza prova rassicurare mercati : letto Def spread calerà : Ma è il sottosegretario all'Economia, il leghista Massimo Garavaglia ad ammettere: "C'è stato un momento di oggettiva tensione. Tria, dal suo punto di vista lo capisco benissimo, è molto preoccupato ...

Piazza Affari dopo il Def perde 20 miliardi in un giorno : La reazione dei mercati finanziari all’innalzamento del deficit/Pil al 2,4% è stata piuttosto violenta. Piazza Affari ha chiuso l’ultima seduta della settimana con un calo del 3,7%. Lo spread BTp-Bund, che nel corso della giornata si era impennato fino a quota 280, ha terminato a quota 267, ai livelli di agosto. La capitalizzazione del listino milanese è scivolata da 636 a 615 miliardi . Il sottoindice delle banche ha ...

Def : Piazza Affari sprofonda e brucia 22 mld Stime : alla manovra servono 40 miliardi : Sprofondo rosso a Piazza Affari che perde il 3,72% brucia ndo 22 miliardi di capitalizzazione. Stando alle prime Stime la manovra 2019 lieviterebbe verso i 40 miliardi , di cui 27 in deficit e 13 di altre coperture ancora dadettagliare (da spending a pace fiscale).

Piazza Affari dopo il Def perde in un giorno 20 miliardi : La reazione dei mercati finanziari all’innalzamento del deficit/Pil al 2,4% è stata piuttosto violenta. Piazza Affari ha chiuso l’ultima seduta della settimana con un calo del 3,7%. Lo spread BTp-Bund, che nel corso della giornata si era impennato fino a quota 280, ha terminato a quota 264, ai livelli di agosto. La capitalizzazione del listino milanese è scivolata da 636 a 615 miliardi . Il sottoindice delle banche ha ...

Def icit 2 - 4% del Pil - Piazza Affari perde il 3 - 9% - spread a 275. Conte : «Bocciatura dell’Ue? Non la temo» : Di Maio: «Non preoccupato dai mercati». Moscovici: «Quando un Paese si indebita si impoverisce». Il ministro dell’Interno: «Se Bruxelles la boccia tiriamo avanti» |

Piazza Affari e BTP in crisi dopo Na Def . FTSE MIB -4 - 15% : Non è passata la linea del rigore del ministro dell'economia Giovanni Tria, voleva l'1,6%, e nemmeno un'ipotesi di mediazione al 2% circa: Di Maio e Salvini hanno quindi vinto la partita, ...

Def : Piazza Affari sprofonda - lo spread vola sopra 280 : L'accordo sul deficit al 2,4% affronta il primo test dei mercati finanziari. Avvio subito in rialzo per lo spread tra Btp e Bund tedeschi, male Piazza Affari. Moscovici: "Possibili sanzioni per l'Italia". Confindustria: "Debito? Sì, ma serve la crescita"