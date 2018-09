Def | Di Maio | Tria deve rimanere | ma al Mef ho trovato trabocchetti

Def - Di Maio difende Tria e attacca il Mef : "Ho trovato trabocchetti" : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico ha parlato anche di pensioni e reddito di cittadinanza: "Opzione donna è...

Di Maio : "Nel Def c'è il più grande piano di investimenti della storia italiana" : Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico del Governo Conte, è stato stamane ospite di Maria Latella nel programma L'intervista di SkyTg24 poi ha parlato anche al Global Forum per la democrazia diretta.Alla giornalista di Sky, Di Maio ha detto:"Appena il Def sarà pubblicato si vedrà che c'è il più grande piano di investimenti della storia italiana"Poi, alle domande sulle reazioni che ieri i mercati hanno ...

Manovra - Di Maio : 'Deficit 2 - 4% non è sfida a Ue. Non vogliamo uscire dall'euro' : Tria deve restare al ministero della Economia e finanza . Si è descritta una situazione che non è vera', ha risposto Di Maio a Latella. E sul Ragioniere generale, Daniele Franco , il ministro ...

Def - Di Maio : piano investimenti storico : 12.35 Nel Def "c'è il più grande piano di investimenti della storia italiana", ha detto Di Maio, intervistato da Latella. Il vicepremier definisce "sciocchezze" le affermazioni secondo cui il governo vuole uscire dall'Ue o dall'euro."Non vogliamo far saltare i conti",assicura. L'effetto della Manovra sui mercati "è dovuto alla demonizzazione che si fa di questo governo"."Lo spread è salito ma poi è sceso"."Il debito che facciamo in più lo ...

Def - Di Maio non indietreggia : "Lo spread? È già sceso" : 'Il debito lo ripagheremo con la crescita. Lo spread? È già sceso'. Luigi Di Maio va in tv per tranquillizzare i cittadini dopo la decisione di una manovra che alzi il rapporto deficit/pil al 2,4% e ...

Def - Di Maio : "Resteremo nell'euro Sullo spread sono tranquillo" : "La manovra non è la scusa per uscire dall'Europa o dall'euro come hanno pensato diversi analisti". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio nel corso Segui su affaritaliani.it

Def - Piazza Affari sprofonda : -3 - 72%. Spread chiude a 267 punti - Di Maio : 'Non voglio uno scontro con l'Ue' : ... comunque, c'è ancora quasi un mese di tempo, mentre a 24 ore dal Consiglio dei ministri che ha approvato la nota di aggiornamento al Def il ministro dell'Economia Giovanni Tria non ha ancora ...

Il governo va avanti : Deficit al 2 - 4%. Di Maio : 'Non vogliamo scontri con Ue' : Lega e M5s soddisfatti dopo l'accordo raggiunto sulla nota al Def. Numeri lontani, 8 decimali in più, da quanto concordato dal ministro Tria con Bruxelles -

Di Maio : "Deficit/pil al 2 - 4%? Non vogliamo scontro con l'UE" : All’indomani dell’accordo raggiunto dalla maggioranza sul Def i mercati hanno subito uno scossone: le borse vanno giù, lo spread sale, ma Luigi Di Maio non è affatto preoccupato. A margine di un convegno tenutosi stamane, il vicepremier nonché Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ha parlato della decisione di portare il rapporto deficit/pil al 2,4%. "Ora parte l'interlocuzione con l'Ue - esordisce il leader del Movimento 5 Stelle - ...

Manovra del Popolo : nel Def accordo raggiunto su Deficit al 2 - 4%. Di Maio : "È cambiata l'Italia" : Per il governo giallo-verde oggi sarebbe l'ennesima "giornata storica". Sia la Lega, sia il MoVimento 5 Stelle, infatti, hanno annunciato con entusiasmo di aver raggiunto l'intesa sulla nota di aggiornamento del Def per un deficit al 2,4% che apre le porte alla "Manovra del Popolo" così come la vogliono loro. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, dunque, si sarebbe arreso alla pressione dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ...

