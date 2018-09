DEF 2018 Tutti i punti deboli della ' manovra del popolo'

DEF 2018/ E reddito di cittadinanza : il 'colpo di grazia' al Sud - e alla ripresa - : Def 2018. Non vi è alcun automatismo tra aumento del deficit e impulso alla crescita economica. Le politiche neokeynesiane vanno calibrate.

DEF 2018/ E reddito di cittadinanza : il "colpo di grazia" al Sud (e alla ripresa) : Non vi è alcun automatismo tra aumento del deficit e impulso alla crescita economica. Le politiche neokeynesiane vanno calibrate con attenzione. AMEDEO LEPORE(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 06:03:00 GMT)DEFICIT AL 2,4%/ Mercati, Ue e tecnici: le risposte da attendere dopo la sfida giallo-verde, di S. LucianoDECRETO GENOVA/ Il rebus sulle autostrade irrisolto dal Governo, di P. Annoni

DEF 2018 & BORSA/ L'impresa di farsi ammazzare dai mercati senza rilanciare l'Italia : Le conseguenze finanziarie dell'annuncio del varo del Def sono state pessime. Non per il 2,4% di deficit in sé, ma per mancanza di ricette per la ripresa. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 06:02:00 GMT)DECRETO GENOVA/ Il rebus sulle autostrade irrisolto dal Governo, di P. AnnoniVENDITA VERSACE A KORS/ Non un'altra "svendita" ma un miracolo imprenditoriale, di S. Luciano

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Dopo il DEF prudenza massima dei sindacati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, oggi 29 settembre. Dopo il Def prudenza massima dei sindacati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 05:58:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Governo - passa la linea Di Maio-Salvini sul DEF (29 settembre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: passa la linea di Di Maio-Salvini. La reazione del DEF. Venerdì nero per i clienti di Ryanair. Arriva il ciclone Medicane. (29 settembre 2018).(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 05:20:00 GMT)

DEF - manovra e giudizio Ue : tutte le tappe della sessione di bilancio 2018 : Chiusa la partita nel governo M5s-Lega per definire il deficit per il 2019, con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini che sono riusciti ad avere la meglio sulla linea del ministro dell'Economia Giovanni Tria, l'iter che condurrà all'entrata in

Riforma pensioni 2018 e Quota 100/ Boeri boccia il Governo dopo il DEF (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Boeri boccia il Governo dopo il Def. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 settembre. C’è entusiasmo in casa del Movimento 5 Stelle dopo l’approvazione della Nota di aggiornamento del Def. Il capogruppo Francesco D’Uva in una nota evidenzia che “serviva coraggio per chiudere con le ricette fallimentari del passato e aprire una fase nuova: l’Italia ha ...

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Dopo il DEFicit al 2 - 4% è attesa per le misure : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, ultime notizie. Dopo il deficit al 2,4% è attesa per le misure. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 settembre. Matteo Salvini ha fatto capire che ci sarà la possibilità di far accedere alla pensione circa 400.000 persone, liberando altrettanti posti di lavoro per i giovani. Luigi Di Maio, dalla sua pagina Facebook, ha mandato un messaggio chiaro: “Con il superamento ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Il giudizio di Piazza Affari sul DEF (28 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Sicuramente a Piazza Affari gli occhi OGGI saranno puntati sul Def. Attesi anche diversi dati macroeconomici. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 03:29:00 GMT)

Volley femminile - Mondiali 2018 : Paola Egonu la stella dell’Italia. Una “giovane veterana” pronta alla consacrazione DEFinitiva : Giovane è giovane, compirà i 20 anni a dicembre e andrà a disputare il suo primo Mondiale da star nonostante l’esperienza limitata. Paola Egonu sembra sia lì da una vita, sul campo a schiacciare palloni, tanta è la maturità che dimostra ogni volta che indossa la maglia azzurra (e non solo) ed è chiamata a risolvere le situazioni più difficili. Per lei la definizione di “opposto ignorante” non calza a pennello perché la veneta di origine ...

Volley - Mondiali 2018 : sorteggio terza fase - DEFiniti i gironi. Italia con Polonia e Serbia - evitato il gruppo di ferro : A Torino sono stati sorteggiati i gironi della terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Le sei Nazionali rimaste in corsa hanno conosciuto così le prossime avversarie e si è delineato il futuro delle sue squadre che ora si daranno battaglia per il titolo iridate. Le sei formazioni qualificate alla Final Six sono state divise in due gironi da tre compagini ciascuno, le prime due classificate si qualificheranno alle semifinali ...

Mondiale 2018 : DEFinite le sei squadre per la Final Six di Torino : Sono Russia e Polonia le ultime due squadre ad aver ottenuto la qualificazione alla Final Six del Campionato del Mondo maschile 2018. Queste quindi le magnifiche sei che a Torino , 26-28 settembre, si contenderanno l'accesso alle semiFinali: Italia , 1a pool E, , Brasile , 1a pool F, , Stati Uniti , 1a pool G, , ...

Tennistavolo - Europei individuali Alicante 2018 : DEFinite le semifinali dei singolari e le finali dei doppi : Penultima giornata di gare agli Europei individuali di Tennistavolo in corso ad Alicante, in Spagna: dopo l’assegnazione del titolo di doppio misto di ieri, oggi sono state definite le semifinale dei tornei di singolare e le finali degli altri due tornei di doppio, che oggi hanno decretato le medaglie di bronzo. Nel singolare maschile le semifinali saranno da una parte il derby tedesco tra Timo Boll e Patrick Franziska, mentre ...

Pallanuoto - Coppa Italia 2018-2019 : i risultati della seconda giornata. DEFiniti ammessi alla Final Eight ed accoppiamenti dei quarti di finale : E’ andata in archivio la prima fase della Coppa Italia di Pallanuoto: delineate le altre sei qualificate alla Final Eight, in programma dall’8 al 10 marzo 2019, alla quale erano già ammesse di diritto Pro Recco e Brescia, Finaliste della scorsa edizione. Passano dal Girone A Sport Management e Posillipo, dal Girone B Ortigia e Lazio, e dal Girone C Napoli e Bogliasco. Nel Girone A, che ieri aveva giocato già due giornate, oggi la ...