Daniil Kvyat torna a correre con la Toro Rosso nel 2019

F1 – Scocca la scintilla fra Daniil Kvyat e la Toro Rosso : ufficiale il ritorno del pilota russo : Daniil Kvyat è un nuovo pilota della Toro Rosso: il giovane russo sostituirà Pierre Gasly, passato in Red Bull, a partire dal 2019 La notizia era nell’aria da molto tempo, ma la Toro Rosso ha voluto aspettare il momento migliore per dare l’annuncio: Daniil Kvyat sarà un nuovo pilota della scuderia di Faenza, a partire dal 2019. Toro Rosso ha voluto aspettare il GP di Sochi (Russia), quello più caro al pilota russo, per ...

F1 - la Toro Rosso torna al passato e riabbraccia Daniil Kvyat per la stagione 2019 : A volte ritornano... La scuderia Toro Rosso, infatti, annuncia (proprio in occasione del GP di Sochi) che il russo Daniil Kvyat sarà di nuovo un pilota del team di Faenza, per quanto riguarda la stagione 2019 di Formula Uno. Un ritorno davvero inatteso fino a qualche settimana fa, dato che l’attuale collaudatore della Ferrari, era stato appiedato dalla Toro Rosso (dopo che nel 2016 era stato sostituito in Red Bull da Max Verstappen) nel ...

Formula 1 - Daniil Kvyat torna alla Scuderia Toro Rosso : Non poteva esserci occasione migliore del Gran Premio di Russia per ufficializzare il ritorno di Daniil Kvyat in Formula 1: l'attuale development driver della Ferrari tornerà a correre il prossimo anno con un sedile da titolare alla Scuderia Toro Rosso, team con il quale aveva debuttato nel 2014 e con il quale ha poi corso dal GP di Spagna 2016 al GP degli Stati Uniti 2017.Una storia tormentata. Kvyat ha sempre dimostrato di essere veloce e di ...