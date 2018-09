Dagli esordi sui kart al sedile in F1 | Giovinazzi racconta il suo percorso sportivo | “è

sportfair

: RT @ParamountItalia: Dagli esordi ad oggi, ecco com'è cambiato negli anni #JohnTravolta! L'appuntamento è con Phenomenon, domenica alle 21.… - Sabrina09081973 : RT @ParamountItalia: Dagli esordi ad oggi, ecco com'è cambiato negli anni #JohnTravolta! L'appuntamento è con Phenomenon, domenica alle 21.… - rosariopipolo : La lezione di mia sorella Rossella,fan di #ErosRamazzotti dagli esordi,prima dell'inizio del mio percorso di cronis… - outlarry_ : RT @rasheelja: Mi prenderei a bastonate da sola per non aver seguito #FabrizioMoro dagli esordi. E la cosa che mi fa accusare ancora di più… -

(Di sabato 29 settembre 2018) Antonioil suoo sui, il pilota che dall’anno prossimo sarà sulla Alfa Romeo-Sauber entusiasta per l’avventura che l’attende in Formula Uno Dopo l’annuncio che ha incoronato Antoniopilota per la stagione 2019 dell’Alfa Romeo-Sauber, il pugliese si è più volte detto emozionato per ciò che l’attende il prossimo anno. Anche ai microfoni di Sky F1,ha espresso tutto il suo entusiasmo per la notizia ricevuta solo qualche giorno fa direttamente dalla voce di Maurizio Arrivabene. photo4/Lapresse “Dal podio inil mio obiettivo era diventare un pilota F1. – hato emozionato Antonio a Federica Masolin – Dopo l’arrivo in F2, il terzo posto da pilota in Ferrari è arrivata la chiamata della Alfa Romeo. Mi ha chiamato Maurizio (Arrivabene, ndr) e mi ha comunicato ...