Cursi Tre vittime | è morta anche Maria Assunta Quarta

Alto Molise Indennizzi e supporto tecnico promette Salviamo l'Orso dopo le inCursioni di Peppina e i tre cuccioli : In seguito alle incursioni dell 'orsa Peppina e dei suoi tre cuccioli nei piccoli allevamenti di animali da cortile del territorio dell'Alto Molise, al confine con il Parco Nazionale della Majella, l' ...

Trentino - esCursionista 70enne muore precipitando in un canalone : Un'escursionista 70enne è morta nel pomeriggio precipitando in un canalone da un sentiero in Val di Fassa. La donna si stava dirigendo verso il rifugio Viel del Pan, il cui gestore ha visto la caduta ...

Calabria - torrente travolge esCursionisti : tre dispersi trovati lontani dalle gole - non si erano resi conto della tragedia : Non si sarebbero neppure accorti della tragedia avvenuta ad alcuni chilometri di distanza, i tre giovani dati inizialmente per dispersi e poi ritrovati sani e salvi nel Parco del Pollino ma non nella zona di Civita colpita dalla tragedia. A quanto si apprende dai vigili del fuoco, l’auto dei tre era stata trovata lungo la strada e per questo i loro nomi erano finiti inizialmente nella lista dei probabili dispersi. I tre però avevano poi ...

Calabria - esCursionisti travolti dalla piena del Raganello : 10 morti. Trovati vivi i tre dispersi : Aumenta il drammatico bilancio della piena del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, dove 10 persone hanno perso la vita. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte: si cercano ancora tre...

Si cercano tre dispersi nel Pollino. La polemica : “Le guide ufficiali non fanno questa esCursione” : Le prime luci dell’alba hanno illuminato il triste trasporto delle dieci salme dalla palestra di Civita all’ospedale di Castrovillari. È il primo passaggio ufficiale dell’inchiesta aperta dalla Procura calabrese guidata dal procuratore Eugenio Facciolla, che ha ipotizzato i reati di omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione e omissione d’atti ...

Calabria - esCursionisti travolti dalla piena del Raganello : 10 morti - tre dispersi. Grave una bimba : Aumenta il drammatico bilancio della piena del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, dove 10 persone hanno perso la vita. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte: si cercano ancora tre dispersi. --«La difficoltà ad avere un quadro chiaro di chi manca all'appello è dovuta al fatto che gli escursionisti erano in gruppi sparsi - ha precisati il capo della Protezione civile calabrese Carlo Tansi - sono cinque e Molte segnalazioni sono ...

Calabria - travolti dalla piena del Raganello : 11 esCursionisti morti - tre dispersi : Aumenta il drammatico bilancio della piena del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, dove 11 persone hanno perso la vita. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte: una delle persone...

Calabria - travolti dalla piena del Raganello : almeno 10 esCursionisti morti - 23 in salvo. Tre dispersi : Una piena improvvisa e devastante che ha portato morte e disperazione. Così superstiti e soccorritori raccontano quanto è accaduto oggi pomeriggio nelle gole del torrente Raganello a...

Maltempo - esCursionisti travolti da torrente in Calabria : “Immane tragedia - il numero dei dispersi potrebbero essere alto” : ”E’ una immane tragedia. I nostri ospiti per fortuna erano già rientrati dall’escursione. Al momento sono qui nella piazza di Civita che è piena di tutti i mezzi di soccorso possibili. Speriamo che il bilancio non peggiori. Il problema è che al momento non si sa il numero dei dispersi perché oltre ai turisti che si muovono con le guide, in molti si avventurano da soli’‘. Lo racconta all’Adnkronos il ...

Finita in tragedia l'esCursione dei tre alpinisti dispersi sul Monte Bianco - recuperato uno dei corpi : E' stato necessario tagliare la corda che, secondo i soccorritori, lo teneva legato ai due compagni di scalata. Si troverebbero più in basso nel crepaccio -

Vola in ferrata sul monte Roen - grave un esCursionista trentino : TERMENO . Una giornata spensierata in montagna, insieme alla famiglia e a un gruppo di amici, s'è trasformata ben presto in dramma, sulla via ferrata sopra la malga Oltradige, sotto la cima del monte ...

EsCursionista cade mentre passeggia nel bosco : Vigili del fuoco impegnati nei boschi di Gavigno, nel comune di Cantagallo, per soccorrere un Escursionista di 65 anni

Terremoto Indonesia : oltre 500 esCursionisti isolati dal sisma a Lombok : oltre 500 persone, tra escursionisti e guide alpine, sono rimaste isolate a causa di frane verificatesi sulle pendici di un vulcano attivo nell’isola Indonesiana di Lombok a seguito del sisma magnitudo 6.4. Nell’area sono stati inviati elicotteri e squadre di soccorso terrestri che stanno perlustrando le pendici del Monte Rinjanim, dove sono presenti sentieri molto frequentati dai turisti in questo peridio dell’anno. Nel sisma ...

Drago 115 - elicottero Vigili del fuoco porta in salvo tre esCursionisti dal Monte Cucco : Drago 115, elicottero Vigili del fuoco porta in salvo tre escursionisti Drago 115, elicottero Vigili del fuoco porta in salvo tre escursionisti E' stato Drago 115 l'elicottero dei Vigili del fuoco a ...