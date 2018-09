Cursi Lecce | spara ai vicini per il parcheggio | tre morti

blogo

: + + #Cursi (#Lecce), 57enne spara ai vicini di casa: tre morti e un ferito + + - giornalettismo : + + #Cursi (#Lecce), 57enne spara ai vicini di casa: tre morti e un ferito + + - Francesco_Riz : RT @RaiNews: #Cursi (Lecce). Uccide tre vicini di casa, gli occupavano il parcheggio. 'Dovevo mettere fine ai soprusi' ha dichiarato Robert… - GiostraGiacomo : Spara e uccide i vicini di casa per un parcheggio - Il Tempo -

(Di sabato 29 settembre 2018) Roberto Pappadà, 57enne ex operaio di, ora disoccupato, ieri sera hato contro i suoidi casa e ne ha uccisi tre, mentre una quarta è rimasta ferita. A morire sul colpo sono stati Franco Marti, di 63 anni, e suo figlio Andrea, 36 anni, mentre Maria Assunta Quarta, 52 anni, zia materna di Andrea, è morta in ospedale, al Vito Fazzi di, dove era stata ricoverata. La madre di Andrea e moglie di Franco, Fernanda Quarta, è tuttora ricoverata all'ospedale di Tricase, ma non è in gravi condizioni, almeno fisicamente, ovviamente il danno psicologico ci sarà, visto che si è ritrovata la famiglia sterminata davanti ai suoi occhi. La lite è nata per strada, in via Tevere, dove vivevano sia i Marti sia Pappadà, il quale si occupava della sorella disabile. Secondo una prima ricostruzione l'assassino hato prima ad Andrea Marti, che stava arrivando con la sua auto, poi ...