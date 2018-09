Cultura contro show | stasera su Rai 1 Angela sfida la De Filippi su Canale 5

Il potere della Cultura contro mafia e disuguaglianze : La produzione artistica e l’impegno civile di donne e uomini che combattonola criminalità possono cambiare il mondo. Se ne parlerà al festival di Internazionale a Ferrara. Leggi

Il potere della Cultura contro mafia e disuguaglianze : La produzione artistica e l’impegno civile di donne e uomini che combattonola criminalità possono cambiare il mondo. Leggi

Mogol contro Di Maio sulla riforma del copyright : "Ha vinto la Cultura. Non si parla di libertà - ma di equità" : "Ha vinto la cultura". Commenta con queste parole Mogol, presidente della Siae, l'approvazione della riforma sul copyright da parte del parlamento Europeo. "I grandi colossi del web ora dovranno pagare cifre che possono assolutamente permettersi, a fronte dei milioni che incassano. È giusto che ci sia rispetto per la creatività e che si difendano i giovani". A chi, come il Movimento 5 Stelle, accusa l'Europa di aver legalizzato la ...

[Il retroscena] Ma quale gaffe su Matera - Di Maio ed Emiliano parlavano dello scontro sul super manager della Cultura : Era dicembre 2015 infatti quando il governatore Emiliano lo nomina commissario straordinario dell'agenzia che si occupa di conoscere le eccellenze pugliesi e attrarre turisti da tutto il mondo. L'...

Morte mons. Franco Perazzolo : Giraldi - Cnvf - - "uomo di Cultura che ha reso il cinema terreno di incontro" : Perazzolo nel mondo della comunicazione e della cultura, richiamando il progetto cinematografico che don Franco ha fortemente sostenuto fino all'ultimo, "Il Precursore", sulla figura di San Giovanni ...

Corri la vita : sport - Cultura e solidarietà contro il tumore al seno : Edizione numero 16 per Corri la vita domenica 30 settembre a Firenze. Si tratta di uno degli appuntamenti podistici nazionali più celebri che uniscono sport, cultura e solidarietà promuovendo la raccolta di fondi per progetti dedicati alla cura e alla prevenzione del tumore al seno. LEGGI ANCHEtumore al seno: un test dice quando è utile la chemioterapia Il testimonial grafico di quest’anno è piuttosto insolito: la tramvia. «Siamo felici di ...

Il governo del cambiamento - quello contro i giovani e la Cultura : I 5 Stelle al Senato hanno votato contro un emendamento promosso dal Partito democratico che chiedeva di prorogare il Bonus cultura 18App anche per i ragazzi che diventeranno maggiorenni nel 2019.Prima vogliono abolirlo, poi ci ripensano, oggi invece lo prorogano solo per il 2018 senza certezze per il 2019, nonostante il governo precedente abbia già stanziato i soldi per questo Bonus. E nonostante ci sia stata una petizione che in soli 4 ...

Un governo che va contro Cultura e sicurezza. E il nostro futuro? : Il ministro Bonisoli ha già in passato minacciato di voler eliminare 18app , uno strumento che permette a tutti i neo-diciottenni di accedere a libri , film, spettacoli e concerti per un valore ...

Renzi attacca M5s e Lega : “Governo umilia il Parlamento e usa la ruspa contro la Cultura” : Matteo Renzi va all'attacco del governo M5s-Lega su tre temi: razzismo, presidenza Rai e domeniche gratis ai musei. L'ex presidente del Consiglio afferma che l'esecutivo "umilia Camera e Senato" sulla nomina di Marcello Foa a presidente Rai e sostiene che il governo usa "la ruspa contro la cultura".Continua a leggere

Musei chiusi - ministro Bonisoli : "Aboliremo domeniche gratis"/ Renzi - "azionano la ruspa contro la Cultura" : Musei, ministro Bonisoli: "stop a domeniche gratis". Ultime notizie Cultura, la sospensione è prevista dal termine dell'estate, "maggiore libertà ai direttori"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 17:32:00 GMT)

Mons. Kikuchi : 'La marcia per la vita' un segnale contro la Cultura dello scarto : L'opinione pubblica riguardo l'aborto non è cambiata in Giappone, che rimane uno dei Paesi al mondo con il maggior numero di interruzioni volontarie della gravidanza in un anno. Questo, nonostante il ...

Matteo Renzi contro M5S : “Dicono solo bugie e la gente non sa riconoscerle e ci crede. Abbiamo una sfida Culturale da vincere” : Matteo Renzi si scaglia contro il Movimento 5 Stelle e Luigi Di Maio in relazione alla diatriba sull'Air Force Renzi: "'Sono ministri, pagati per servire il Paese, ma passano il tempo dicendo frasi del genere. Hanno detto davvero bestialità di questo genere. E poi le rilanciano sui social, una struttura meticolosa le rende virali. E la gente che non sa riconoscere le bugie, ci crede. Non vi stupite. Sono loro, usano il web come un manganello e ...