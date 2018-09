Croazia-Serbia | presidente Grabar-Kitarovic ammonisce Belgrado su retorica che potrebbe

Croazia-Serbia : presidente Grabar Kitarovic - necessario 'ignorare' le uscite pubbliche di Vucic : Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Dnevno.hr", Grabar Kitarovic ha detto di "non volere permettere che Vucic definisca l'agenda politica croata". Grabar Kitarovic ha reagito al ...

La Serbia : 'Croazia come Hitler ha adottato la soluzione finale' : Violenta reazione di Belgrado alle celebrazioni croate per la vittoria militare del 1995. Il presidente Vu i : 'II mio popolo come Anna Frank'. Nessuna reazione da Zagabria

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Spagna e Croazia-Serbia - due semifinali di lusso : È praticamente il meglio che l’Europa della Pallanuoto può presentare al momento. Escluso il Montenegro, che forse avrebbe meritato (magari con un sorteggio migliore) qualcosa in più, le quattro semifinaliste della manifestazione continentale a Barcellona sono anche le più forti del Vecchio Continente, almeno per quello che hanno dimostrato nell’ultimo biennio. Italia-Spagna e Croazia-Serbia, due penultimi atti di lusso. Partiamo ...

Pallanuoto - Europei 2018 : i risultati dei quarti di finale. Serbia-Croazia semifinale di lusso - l’Italia sfiderà la Spagna : Ci sarà un anticipo di finale: Serbia-Croazia, un penultimo atto tra i Campioni Olimpici e i Campioni del Mondo. Scherzo del tabellone agli Europei di Pallanuoto in quel di Barcellona, con le due prime forze al mondo che nella manifestazione continentale non si sfideranno per la medaglia dal valore più pregiato. I campioni olimpici non hanno faticato troppo con un’Ungheria molto spenta, invece è servita tutta la classe ai campioni iridati ...