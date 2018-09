Cristiano Ronaldo sfida l' amico Carlo

Cristiano Ronaldo polemico : “premio Puskas a Salah? La mia rovesciata era più bella! E su Modric…” : Cristiano Ronaldo in tutta sincerità ha parlato dei casi relativi ai premi FIFA finiti nelle mani di Modric e Salah “Volevo ringraziarvi per il sostegno che mi date sempre: siete sempre al mio fianco, continuate a supportarmi perché siete importanti affinché io lavori sempre al meglio, per essere il numero uno: quello è l’obiettivo. Abbiamo una bella partita contro una grande squadra: siamo concentrati e vogliamo vincere“. ...

Cristiano Ronaldo ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE/ La denuncia di stupro da parte di una ragazza americana : CRISTIANO RONALDO ACCUSATO di VIOLENZA SESSUALE: la denuncia di stupro da parte di una ragazza americana, i fatti, come riporta Der Spiegel, sarebbero avvenuti a Las Vegas nel 2010(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 23:34:00 GMT)

Cristiano Ronaldo live su Instagram : 'Juve-Napoli una grande gara - vogliamo vincere' : Una piacevole sorpresa per 142 milioni di folowers firmata Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese della Juventus, infatti, è intervenuto in diretta sul proprio profilo Instagram per interagire con ...

Ecco la donna che accusa Cristiano Ronaldo di stupro. «All'improvviso mi è stato addosso» : Per la prima volta esce allo scoperto la donna che accusa di stupro Cristiano Ronaldo: è il settimanale tedesco Der Spiegel a scriverne in un'esclusiva anticipata oggi sul suo sito online. «...

Cristiano Ronaldo ‘vicino’ ai tifosi prima di Juventus-Napoli - CR7 in diretta su Instagram : “voglio solo vincere e segnare” : Cristiano Ronaldo scalda gli animi in vista di Juventus-Napoli, le risposte di CR7 ai tifosi in una diretta Instagram serale Cristiano Ronaldo per stare più ‘vicino’ ai tifosi della Juventus prima della sfida contro il Napoli si presta ad una diretta Instagram. CR7 risponde alle domande social dei supporter bianconeri con piacere. “Siamo in hotel a riposare in attesa della grande sfida di domani. – ha detto il ...

Donna accusa Cristiano Ronaldo di violenza sessuale - : L'americana Cathryn Mayorga ha accusato il calciatore Cristiano Ronaldo di averla stuprata. Lo riferisce la rivista tedesca Spiegel. L'episodio sarebbe avvenuto nel giugno 2009 a Las Vegas, dove il ...

Cristiano Ronaldo nei guai - una donna racconta una violenza sessuale : Una donna, Kathryn Mayorga, avrebbe presentato pesanti accuse nei confronti di Cristiano Ronaldo: il giocatore portoghese, passato alla Juventus in estate, l’avrebbe violentata nove anni fa. Lo riporta lo Spiegel, che racconta che CR7 avrebbe pagato una cifra intorno ai 300.000 euro per comprare il silenzio relativo alla notte incriminata. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ...

Juve Napoli - gli aneddoti tra Ancelotti e Cristiano Ronaldo : Amici contro allo Stadium, big match della 7giornata in Serie A che riserva lo scontro al vertice tra Juventus e Napoli nonché la reunion tra Carlo Ancelotti e Cristiano Ronaldo . Due figure centrali ...

Georgina Rodriguez splendida a Parigi : la fidanzata di Cristiano Ronaldo alla sfilata Balmain [GALLERY] : Georgina Rodriguez è volata a Parigi per essere spettatrice della sfilata Balmain, la fidanzata di Cristiano Ronaldo in splendida forma alla settimana della moda francese Georgina Rodriguez ha tralasciato gli impegni di fidanzata e mamma per qualche giorno per volare a Parigi, in occasione della settimana della moda francese. La meravigliosa fidanzata di Cristiano Ronaldo è stata protagonista della sfilata Balmain, dove ha potuto ...

Juve Napoli - Ancelotti ritrova Cristiano Ronaldo : gli aneddoti di Alciato : Amici contro allo Stadium, big match della 7giornata in Serie A che riserva lo scontro al vertice tra Juventus e Napoli nonché la reunion tra Carlo Ancelotti e Cristiano Ronaldo . Due figure centrali ...

“Così Cristiano Ronaldo mi ha violentata” : Kathryn Mayorga all’assalto contro CR7 : Cristiano Ronaldo al centro di un delicato caso di violenza sessuale balzato nuovamente alle cronache dopo la denuncia di Kathryn Mayorga Cristiano Ronaldo nel lontano 2009 è stato coinvolto in un caso di violenza sessuale, accusato da una donna americana all’epoca 25enne. Si tratta di Kathryn Mayorga, la quale ha deciso di parlare in tv dopo un lungo silenzio, un silenzio non casuale. La Mayorga infatti ha accettato una transazione ...

Ancelotti e le parole al miele su Cristiano Ronaldo : domani però sarà battaglia : Cristiano Ronaldo e Carletto Ancelotti hanno un rapporto eccellente che va al di là del campo, domani si affronteranno da avversari “Per Cristiano Ronaldo nutro infinita riconoscenza. Al di là dei gol che ha fatto quando ero a Madrid e della vittoria in Champions League mi ha colpito per le sue qualità umane e professionali“. Lo dice l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti sui due anni trascorsi con Cristiano Ronaldo al ...

«Così Cristiano Ronaldo mi ha violentata» : parla la ragazza che accusa Cr7 : Il caso risale al 2009 e si chiuse con una transazione tra le parti. Oggi la presunta vittima Kathryn Mayorga denuncia l'accordo e racconta nei dettagli quella la notte. Adesso tocca al tribunale del Nevada decidere se riaprire il caso Cristiano Ronaldo ha pagato 375mila dollari una donna che lo accusava di averla stuprata " Cristiano Ronaldo offre al Fisco spagnolo un assegno in bianco pur di evitare il carcere " Football Leaks, ...

Cristiano Ronaldo vale meno di Selena Gomez : L'infanziaLa scaramanziaLe passioniLa dietaI trofeiIl conto in bancaAmore e figliLa cura del corpoI punti deboliStaff e socialNessuno pensa che l’impero Cristiano Ronaldo si basi solo sul pallone, ma a vedere le cifre del resto si capisce quanto il calcio sia davvero una delle tante entrate del conto bancario milionario del portoghese. La prova è su Instagram: con 141 milioni di follower, l’attaccante bianconero incassa 641 mila euro a ...