Cori Juve anti-Ancelotti E lui | Ricordo il 2003

ilgiornale

: Ancelotti contro i tifosi della #Juve : “I cori contro ? Mi consolerò guardando la coppa campioni del 2003” #JuveNapoli - Guillaumemp : Ancelotti contro i tifosi della #Juve : “I cori contro ? Mi consolerò guardando la coppa campioni del 2003” #JuveNapoli - AntoVitiello : Ancelotti risponde cosi ai tifosi della Juve: 'I cori contro? Mi consolerò guardando in bacheca la coppa del 2003' - _DAGOSPIA_ : MAROTTA LASCIA LA JUVE:MA NON SARO’ CANDIDATO ALLA PRESIDENZA FIGC-ANCELOTTI PUNGE BANTI.E SUI CORI… -

(Di sabato 29 settembre 2018) Carlomancava da Torino dai tempi del Milan. Ma il suo ritorno davai tifosi bianconeri ha suscitato qualche polemica. "Carletto" ha guidato la squadra per diverse stagioni collezionando però un secondo posto. I tifosi dellalo hanno praticamente attaccato da subito per quel suo passato rossonero e giallorosso da giocatore. Poi arrivò la beffa della finale di Champions delquando in panca col Milan vinse la Coppa Campioni proprio contro lantus.E questo pomeriggio durante il match del suo Napoli contro laha subito nuovamente alcunida parte dei tifosi bianconeri. Subito dopo la partita persa dai partenopei per 3-1,si è sfogato davalle telecamere di Sky mandando un messaggio proprio a quei tifosi che lo hanno duramente contestato per tutta la partita: "Idei tifosi dellantus contro di me? I soliti, ormai ci sono abituato. ...