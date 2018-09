Corea Nord | Usa devono darci più fiducia

Nord Corea - Usa : le sanzioni continuano fino a completa denuclearizzazione : Le sanzioni contro la Corea del Nord continueranno a essere applicate fino a quando non sarà raggiunta una completa denuclearizzazione. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, intervenendo a una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu. "L'applicazione delle sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deve continuare con vigore e senza fallire finché non avremo raggiunto una denuclearizzazione ...

Corea Nord : Lavrov - sanzioni più leggere : ANSA, - NEW YORK, 27 SET - "Alcuni colleghi del Consiglio di Sicurezza hanno escluso totalmente misure di questo organo in relazione ai progressi fatti da Pyongyang. Ricordo che in ogni negoziato ad ...

NordCorea - oggi Consiglio Onu : Usa spingono per mantenere pressioni : ... - Gli Stati Uniti riuniscono oggi il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sotto la loro presidenza, per difendere il percorso di riavvicinamento alla Corea del Nord, mentre invitano il mondo ...

THE INTERVIEW/ Il film con il merito di far riflettere sulla Corea del Nord : È diventato anche un caso internazionale, ma il film di Goldberg e Rogen, pur essendo un po' volgarotto, fa riflettere sulla situazione in Corea del Nord.

Corea del Nord - denuclearizzazione : Mike Pompeo vuole un confronto con Ri Yong Ho : Sulla scia dell’incontro avvenuto tra il Presidente USA Donald Trump e il Leader Nord-Coreano Kim Jong-un del 12 giugno scorso e soprattutto in un’ottica di ripresa dei negoziati per raggiungere nel più breve tempo possibile un clima più disteso nei rapporti tra USA e Corea del Nord, il Segretario di Stato USA Mike Pompeo ha manifestato l’intenzione di raggiungere un’intesa sulla denuclearizzazione della Corea del Nord entro il 2021. Pompeo ha ...

Il premier Conte in visita in Eritrea - la Corea del Nord africana : L'Eritrea è considerato lo Stato con 'meno libertà al mondo', secondo le Nazioni Unite. Non a caso, viene descritto anche come 'la Corea del Nord africana'. Le gravi e continue violazioni dei diritti ...

NordCorea - Pompeo : spero in summit "tra non molto" tra Trump e Kim : "E poi, tra non molto...spero che i due leader si incontrino di nuovo per continuare a fare progressi su questo tema incredibilmente importante per il mondo intero".Ieri, il presidente sudcoreano, ...

Il centrodestra unito alle Amministrative e il dialogo tra Stati Uniti e Corea del nord : DALL'ITALIA Luigi Di Maio contro l'Ocse: “Non si intrometta”. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico aveva auspicato che l’Italia continuasse le riforme e non abolisse la legge Fornero. “Il centrodestra sarà coalizione unitaria alle Amministrative”, ha detto Mariastella Gel

Un talento al giorno : Han Kwang-Song - favola nordCoreana : Parlare di Corea del Nord evoca brutti ricordi a noi Italiani. Nel 1966 fu proprio la Nazionale del paese asiatico ad eliminarci dal Mondiale, in una delle partite più incredibili del nostro calcio. Fu una vera e propria tragedia sportiva, tanto che successivamente la parola ‘Corea’ sarebbe entrata nel nostro vocabolario come sinonimo di disfatta. Qui, però, non vogliamo ricordare quella cocente eliminazione, ma la storia a ...

Corea del Nord - Pompeo : 'Denuclearizzazione entro il 2021' : La denuclearizzazione della Corea del Nord dovrà essere "completa entro il gennaio 2021". Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, sottolineando inoltre come gli Stati Uniti ...

Olimpiadi 2032 - si fa strada una sorprendente voce : Corea del Nord e Corea del Sud avanzano la propria candidatura : Le due Coree hanno intenzione di presentare una candidatura congiunta per le Olimpiadi del 2032 La Corea del Nord e la Corea del Sud vogliono presentare una candidatura congiunta per l’organizzazione delle Olimpiadi del 2032. Lo ha detto il presidente della Corea del Sud Moon Jae In, a margine del suo incontro al vertice con il leader NordCoreano Kim Jong Un a Pyongyang. L’annuncio è arrivato dopo due giorni di incontri nella ...