Corea del Nord | “Non rinunciamo al nucleare senza la fiducia degli Usa”

Samsung Galaxy P30 e P30+ - i nuovi device della casa sudCoreana : Da qualche giorno si vocifera sul web circa la probabile comparsa di nuovi concorrenti nella gigantesca gara degli smartphone. Pare proprio che Samsung stia per proporre una nuova gamma di device che si potrebbe collocare ...

THE INTERVIEW/ Il film con il merito di far riflettere sulla Corea del Nord : È diventato anche un caso internazionale, ma il film di Goldberg e Rogen, pur essendo un po' volgarotto, fa riflettere sulla situazione in Corea del Nord. GIANNI FORESTI(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 06:11:00 GMT)UN AFFARE DI FAMIGLIA/ Il ritratto della società povera e di quella borghese targato Hirokazu, di R. BernocchiSFOOTING/ Brych & Fritz, a Valencia è nata una nuova coppia di comici di talento (tedeschi!), dei Comicastri

Gli incontri di settembre 2018 tra Kim Jong-Un e il Presidente della Corea del Sud : Una simbiosi economico-politica che potrebbe mettere fuori gioco proprio gli Usa, poi reinserire la Russia, sempre più interessata all'economia della Corea del Sud, infine favorire la Cina, che non ...

Corea del Nord - denuclearizzazione : Mike Pompeo vuole un confronto con Ri Yong Ho : Sulla scia dell’incontro avvenuto tra il Presidente USA Donald Trump e il Leader Nord-Coreano Kim Jong-un del 12 giugno scorso e soprattutto in un’ottica di ripresa dei negoziati per raggiungere nel più breve tempo possibile un clima più disteso nei rapporti tra USA e Corea del Nord, il Segretario di Stato USA Mike Pompeo ha manifestato l’intenzione di raggiungere un’intesa sulla denuclearizzazione della Corea del Nord entro il 2021. Pompeo ha ...

Judo - Mondiali 2018 : Shori Hamada regala il sesto oro al Giappone - Corea del Sud in festa con Cho : festa asiatica nella sesta giornata dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. A trionfare nelle categorie in gara oggi sono stati un sudCoreano e una Giapponese, che hanno proiettato in orbita l’estremo oriente in una giornata che sembrava propizia sulla carta agli atleti europei. La sorpresa più grande ha il marchio del sudCoreano Guham Cho, che ha sconfitto il georgiano Varlam Liparteliani nella finale della categoria -100 kg, ...

Samsung Days : i prodotti del colosso Coreano in offerta su Amazon : Sul noto sito di shopping, TV, smartphone, microonde e altri prodotti in promozione realizzati da Samsung

Il premier Conte in visita in Eritrea - la Corea del Nord africana : L'Eritrea è considerato lo Stato con 'meno libertà al mondo', secondo le Nazioni Unite. Non a caso, viene descritto anche come 'la Corea del Nord africana'. Le gravi e continue violazioni dei diritti ...

Corea di Huntington - la scienza agirà sulla funzione delle cellule nervose per prevenirla : La Corea di Huntington , una malattia neurodegenerativa di origine genetica, può manifestarsi fin dai primi anni di vita. E questa forma della malattia, definita giovanile poiché si manifesta entro i ...

Corea del Nord - denuclearizzazione : Mike Pompeo vuole un confronto con Ri Yong Ho : Sulla scia dell’incontro avvenuto tra il Presidente USA Donald Trump e il Leader Nord-Coreano Kim Jong-un del 12 giugno scorso e soprattutto in un’ottica di ripresa dei negoziati per raggiungere nel più breve tempo possibile un clima più disteso nei rapporti tra USA e Corea del Nord, il Segretario di Stato USA Mike Pompeo ha manifestato l’intenzione di raggiungere un’intesa sulla denuclearizzazione della Corea del Nord entro il 2021. Pompeo ha ...

Il centrodestra unito alle Amministrative e il dialogo tra Stati Uniti e Corea del nord : DALL'ITALIA Luigi Di Maio contro l'Ocse: “Non si intrometta”. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico aveva auspicato che l’Italia continuasse le riforme e non abolisse la legge Fornero. “Il centrodestra sarà coalizione unitaria alle Amministrative”, ha detto Mariastella Gel

Corea del Nord - Pompeo : 'Denuclearizzazione entro il 2021' : La denuclearizzazione della Corea del Nord dovrà essere "completa entro il gennaio 2021". Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, sottolineando inoltre come gli Stati Uniti ...

Olimpiadi 2032 - si fa strada una sorprendente voce : Corea del Nord e Corea del Sud avanzano la propria candidatura : Le due Coree hanno intenzione di presentare una candidatura congiunta per le Olimpiadi del 2032 La Corea del Nord e la Corea del Sud vogliono presentare una candidatura congiunta per l’organizzazione delle Olimpiadi del 2032. Lo ha detto il presidente della Corea del Sud Moon Jae In, a margine del suo incontro al vertice con il leader NordCoreano Kim Jong Un a Pyongyang. L’annuncio è arrivato dopo due giorni di incontri nella ...

La Repubblica della Corea per la prima volta al Salone del Gusto per promuovere il suo "Slow Food" : Tra le eccellenze gastronomiche, non vanno dimenticate le numerose salse, jang, utilizzate come base per le pietanze, i liquori, Makgeolli, e alcuni prodotti conosciuti in tutto il mondo come il ...

Corea del Sud : al vaglio una legge che punisce le molestie sessuali nelle chat dei videogiochi : Da questo punto di vista la Corea del Sud è un paese alquanto avanzato, gli organi istituzionali hanno da tempo approvato delle leggi che tutelano i cittadini da insulti e altri tipi di aggressioni verbali ricevute in ambienti online.Una nuova legge proposta da Kim Sumin del National Assembly Women's and Family Committee Coreano sembra voler fare un ulteriore passo in avanti verso la lotta a certi comportamenti, volendo punire nello specifico le ...