Con Trenitalia a Bologna e Roma più facile per le Mostre Warhol&Friends e DREAM

Trenitalia per Genova - "Official Carrier" del Salone Nautico "Invita" alla visita Con agevolazioni : Genova riparte anche da uno dei suoi più significativi simboli, il Salone Nautico. E Trenitalia è Official Carrier della 58a edizione della manifestazione internazionale più rappresentativa del ...

Aeroporto di Perugia - partnership Con Trenitalia : Teleborsa, - All' Aeroporto di Perugia , i passeggeri da oggi , 17 settembre 2018, possono rivolgersi alla biglietteria dell'aerostazione per acquistare biglietti Trenitalia per qualsiasi destinazione.

Ferrovie : Trenitalia - in Consegna da ottobre primi 9 treni per Trenord : Milano, 13 set. (AdnKronos) - A partire da ottobre trenitalia consegnerà a Trenord i primi nove treni aggiuntivi per la Lombardia. Lo rende noto la società, del gruppo Fs italiane, precisando che si tratta di "una prima immediata risposta per l’emergenza autunnale che consentirà di incrementare l’of

TRENITALIA - IN UMBRIA ConTROLLI PER COMBATTERE L'EVASIONE : PERUGIA Si intensifica, in UMBRIA, l'attività di controllo su chi pretende di viaggiare senza biglietto. Il bilancio dell'ultima azione, effettuata giovedì 6 settembre, conta più di 2.600 viaggiatori ...

Trenitalia e Busitalia : in Umbria Controlli straordinari per combattere l'evasione : Oltre 2600 I viaggiatori controllati nelle stazioni di Perugia Fontivegge, Ponte San Giovanni e Bastia. controlli anche sui passeggeri di autobus e Minimetrò. Azione di contrasto a irregolarità e ...

Aurora Ramazzotti bloccata sui binari : 'Trenitalia - basta Con questi ritardi disumani' : Anche Aurora Ramazzotti in trappola su una Fraccia Rossa in questa giornata da dimenticare per i viaggiatori. Sulle sue Stories di Instagram la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha postato un'...

Trenitalia - Confermato il brand : i nuovi ETR 700 sono Frecciarossa : Teleborsa, - Dovrebbe essere confermato il brand Frecciarossa per i nuovi diciassette ETR 700 di Trenitalia acquistati di seconda mano ma praticamente a "Km Zero" da Hitachi Rail . Anche se, a dire il ...

Lega A - Trenitalia chiede rescissione Contratto come sponsor Coppa Italia : TrenItalia chiede la rescissione del contratto di sponsorizzazione della Coppa Italia e della SuperCoppa Italiana. Il neo ad di Fs Gianfranco Battisti e l’ad di TrenItalia Orazio Iacono ieri sera hanno incontrato il presidente della Lega calcio Serie A, Gaetano Micciche’ per comunicargli la decisione di rescindere il contatto triennale di circa 20 milioni di euro di sponsorizzazione per la Coppa Italia e la superCoppa Italiana ...

Trenitalia rescinde il Contratto Con la Lega di serie A : Va verso la rescissione il contratto con cui Frecciarossa è diventato sponsor di coppa Italia e Supercoppa Italiana, con un'intesa fra Trenitalia e Lega serie A approvata dall'assemblea dei club ...

Emirates e Trenitalia Con un solo biglietto : Trenitalia ed Emirates hanno firmato un accordo di codeshare che permetterà ai clienti di compiere viaggi integrati 'treno più aereo' con un unico biglietto, contenente tutti i dettagli delle ...