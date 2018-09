"Con nuove cure malati emofilia vivono il doppio" : Napoli, 29 set., AdnKronos Salute, - "Nel mondo si stima siano circa 500mila le persone con emofilia e tra queste c'è una prima grande differenza tra coloro che vivono in Europa e negli Stati Uniti ...

Nuove accuse di molestie a Kevin Spacey - il racConto dell’aggressione sessuale ad un massaggiatore : Nuove accuse di molestie Kevin Spacey che vanno dal tentato abuso sessuale all'aggressione fisica arrivano da un massaggiatore che lo ha citato in giudizio lo scorso giovedì. L'ex attore di House of Cards, caduto in disgrazia a 59 anni sulla scia del caso Weinstein, è accusato di svariati reati a sfondo sessuale, dalla molestia all'aggressione fisica e verbale fino al tentato rapimento da parte della presunta vittima, identificata con lo ...

Fortnite : festeggiamo l'Oktoberfest Con le nuove skin disponibili : Mentre a Monaco di Baviera la birra scorre a fiumi, l'Oktoberfest sbarca anche su Fortnite, per cui non vi sono proprio scuse per non festeggiare anche in gioco.Come riporta anche VG247 in occasione della ricorrenza nello store di gioco sono comparse delle nuove e interessanti skin di gioco, le quali possiamo vedere meglio qui di seguito:I costumi del set Oktoberfest costa 4.200 V-Buck per essere collezionato. Vediamo di seguito gli oggetti ...

Tale e Quale Show 8 – Nuove imitazioni sotto la guida di Carlo Conti. : Tale e Quale Show, ottava edizione, pronto a partire. Il meccanismo come da titolo resta Tale e Quale, ovviamente cambia il cast e qualche nuovo innesto. Punto saldo alla conduzione Carlo Conti. Novità invece in giuria, dove accanto alla confermata (presente fin dalla prima edizione) Loretta Goggi, stavolta ci sono Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. […] L'articolo Tale e Quale Show 8 – Nuove imitazioni sotto la guida di Carlo Conti. ...

Claudio Baglioni Al Centro Tour - nuove disponibilità per i biglietti dei Concerti di Firenze e Milano : I concerti nelle arene indoor arrivano a qualche settimana dal successo ottenuto all'Arena di Verona, con i tre spettacoli del 14/15/16 settembre, e la diretta del 15 settembre trasmessa su Rai1 in ...

Bollette a 28 giorni - perché scattano nuove multe Contro le compagnie telefoniche : (Foto: pixabay.com) scattano nuove multe a carico delle compagnie telefoniche contro le Bollette a 28 giorni. Oggi l’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) ha pubblicato sanzioni per un totale di un milione e 682mila euro a Telecom, Vodafone e Fastweb. Nel mirino i risultati di un’indagine svolta dall’Authority a febbraio, dalla quale emerge che all’epoca, sui siti delle compagnie, erano ancora presenti offerte per ...

PAPA FRANCESCO - NUOVE ACCUSE DI VIGANÒ "CHI TACE ACConSENTE"/ Card Bassetti "assurdo ciò che scrive ex nunzio" : PAPA FRANCESCO, le NUOVE ACCUSE di VIGANÒ. L’ex nunzio al Santo Padre “Perché non parli?”. Torna allo scoperto il monsignore, scagliandosi nuovamente contro Sua Santità(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 15:26:00 GMT)

Manovra - Davide Casaleggio : “Deficit sarà scaricato su nuove generazioni? Vostri punti di vista. Io sono Contento” : “Se il deficit sarà scaricato sulle future generazioni? Questi sono Vostri punti di vista”. Poca voglia di parlare ai cronisti per il presidente dell’Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, a Roma per due convegni su democrazia diretta e lavoro, che ha tagliato corto di fronte alle domande dopo l’intesa raggiunta sulla Manovra dal governo con la scelta del deficit al 2,4% del Pil, le resistenze piegate del ministro ...

Nuove accuse al Papa dall’ex nunzio Viganò : “Silenzio su pedofilia Conferma il mio dossier” : Monsignor Carlo Maria Viganò torna a parlare e accusare Papa Francesco. In un nuovo documento l’ex nunzio negli Stati Uniti che ha accusato il Pontefice e i vertici della curia romana di non essere intervenuti sul cardinale Theodore McCarrick sostiene che la scelta di restare in silenzio sarebbe una conferma alle sue accuse.Continua a leggere

Napoli - il ritorno del comitato Contro la movida : 'Presto nuove azioni di protesta' : Risultati ottenuti, azioni da portare avanti e attività ancora da svolgere. Di questo e tanto altro hanno discusso in pomeriggio, i membri del comitato quiete pubblica e vivibilità cittadina riuniti ...

OnePlus 6T avrà una batteria da 3700 mAh - seCondo nuove presunte immagini : Dopo le numerose indiscrezioni di ieri, torniamo a parlare di OnePlus 6T, del quale è stata svelata la presunta capacità della batteria, superiore al predecessore. L'articolo OnePlus 6T avrà una batteria da 3700 mAh, secondo nuove presunte immagini proviene da TuttoAndroid.

Fed alza i tassi e apre a nuove strette. Scoppia polemica Con Trump : ' 'L'economia americana è forte, la disoccupazione è bassa e i salari sono in aumento. Tutti questi sono segnali buoni, ma questo non significa che tutto è perfetto: non tutti gli americani godono ...