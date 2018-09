Colpo finale alla memoria del Huawei P8 Lite 2017 con aggiornamento 384 | primi indizi al

optimaitalia

Colpo finale alla memoria del #HuaweiP8Lite2017 con aggiornamento 384: primi indizi al 29 settembre

(Di sabato 29 settembre 2018) Si stabilizzerà mai la quantità didelP8con l'ultimo384 appena rilasciato dal produttore? La domanda è d'obbligo visto che il recentissimo firmware previsto per gli esemplari no brand garantisce, ancora una volta, l'aumento dello spazio di archiviazione ma il recente passato ci insegna a non cantare troppo presto vittoria, visto che la buona notizia potrebbe non essere confermata nel giro di pochissimi giorni.Riavvolgiamo il nastro dell'ultima estate di update software per ilP8: il dispositivo dal grande successo commerciale in Italia si è reso protagonista di diversi update software. nella loro totalità, questi hanno aumentato la quantità di spazio di archiviazione disponibile nei giorni immediatamente successivi all'instzione, per poi rendersi responsabili di valori decisamente più standard subito dopo. L'ultimo ...