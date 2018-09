Coldiretti | 3 italiani su 4 partecipano alle sagre | boom in autunno

Coldiretti : spesa dal contadino per 6 italiani su 10 : Quasi sei italiani su dieci (59%) hanno fatto la spesa dal contadino almeno una volta al mese nell’ultimo anno in frantoi, malghe, cantine, aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a chilometri zero direttamente dai produttori: lo rileva un’analisi Coldiretti/Ixe’ presentata a Terra Madre Salone del Gusto organizzato da Slow Food a Torino, che dedica un apposito spazio alle esperienze di agricoltura ...

Estate - Coldiretti/Ixè : a settembre 11 - 6 milioni di italiani in vacanza : Con le ultime partenze di settembre spinte dalle previsioni di sereno salgono a 38,5 milioni gli italiani in vacanza nell’Estate 2018, un numero sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che sono 11,6 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrerla almeno parte nell’ultimo mese dell’Estate, con un aumento del 5% rispetto allo scorso anno. ...

Alimenti - Coldiretti : 10 milioni di italiani ai fornelli per conserve fai da te : Sono oltre 10 milioni gli italiani che quest’anno al rientro dalle vacanze si mettono al lavoro tra pentole e vasetti nella preparazione di conserve fatte in casa per garantirsi un’alimentazione più genuina e naturale, ridurre gli sprechi e risparmiare nel tempo della crisi. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ presentata al Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo in Via San Teodoro 74 a Roma con dimostrazioni pratiche, consigli e ...

Coldiretti : 11 - 6 milioni di italiani andranno in vacanza a settembre : Sono 11,6 milioni gli italiani che hanno scelto di partire per le vacanze nel mese di settembre. E' quanto emerge da un'indagine Coldiretti/Ixè, secondo cui si registra un aumento del 5% rispetto allo ...

Coldiretti : 11 - 6 milioni di italiani in vacanza a settembre : Roma, 1 set., askanews, - Sono 11,6 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze nel mese di settembre che, con un aumento del 5% rispetto allo scorso anno, fa ...

Esodo : Coldiretti/Ixè - 6 italiani su 10 in viaggio per Ferragosto : Quasi sei italiani su dieci , 57%, non restano a casa per Ferragosto e hanno deciso di mettersi in viaggio per raggiungere parenti/amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per ...

Esodo - Coldiretti/Ixè : 6 italiani su 10 in viaggio per ferragosto : Quasi sei italiani su dieci (57%) non restano a casa per ferragosto e hanno deciso di mettersi in viaggio per raggiungere parenti/amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione del weekend da bollino nero sulle strade italiane per le partenze del “capodanno” dell’estate. La stragrande maggioranza degli italiani – sottolinea la ...

Coldiretti : italiani spenderanno di meno per le vacanze 2018 : Con l’estate ormai in corso è il periodo delle vacanze, che vede milioni di italiani già partiti per le meritate ferie o in procinto di godersi qualche settimana di riposo dalla routine quotidiana. In quanto a numeri, i dati diffusi nei giorni scorsi da Federalberghi anticipano quello che sarà un altro periodo di grande successo per il turismo nel nostro paese, con quasi 35 milioni di persone pronte a godersi le vacanze, la maggior parte ...

Caldo - Coldiretti : “Atteso da 3 italiani su 4 - ma è sos frutta” : Il Caldo e il sole sono attesi da 3 italiani su 4 (75%) che hanno l’obiettivo della tintarella e si espongono per far assumere il colore ambrato alla pelle. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ nel weekend estivo piu’ bollente ha aperto in piccole e grandi città i mercati di campagna amica www.campagnamica.it con numerose iniziative, dalle degustazioni guidate al vademecum per non sprecare, dalla top ten ...