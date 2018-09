Claudio Gemme | chi è il commissario per la ricostruzione del ponte Toti | “Bene | ma non

Genova : chi è Claudio Gemme - manager Fincantieri probabile commissario - : Genovese, 70 anni, dirigente di lungo corso, è presidente di Fincantieri SI. La Lega ha fatto il suo nome per gestire l'emergenza legata al crollo e alla ricostruzione del ponte, il M5S sarebbe d'...

Decreto Genova - Mattarella ha firmato : il commissario sarà Claudio Andrea Gemme : Il Capo dello Stato ha firmato il Decreto legge su Genova, che ora passa all'esame del Parlamento. Il commissario alla ricostruzione sarà Claudio Andrea Gemme, manager di Fincantieri.Continua a leggere

Decreto Genova - Mattarella dà l'ok. Claudio Gemme sarà commissario straordinario. La madre è tra gli sfollati : "Oggi abbiamo dato un consiglio, un nome, un cognome e un curriculum di altissima professionalità, genovese che ha girato il mondo", per la carica di commissario straordinario per Genova, "coinvolto ...

