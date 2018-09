Città di Castello | crolla un pezzo di muro esterno del Duomo | gran boato avvertito in

Giornata mondiale dell'Alzheimer - esperti a confronto a Città di Castello : UMWEB, Città di Castello , " In occasione della Giornata mondiale dedicata alla malattia di Alzheimer, si terrà sabato 22 settembre all'Auditorium Sant'Antonio di Città di Castello il corso "Gestione ...

A Città di Castello si celebrano trent'anni di Utopie Concrete e 10 anni di Parco Langer : La Fiera delle Utopie Concrete proseguirà fino a domenica 16 settembre con incontri, laboratori e spettacoli, tutto ad ingresso gratuito. Programma completo: www. Utopie Concrete .it Post correlati ...

Incidente stradale a Città di Castello - due feriti nello scontro tra due auto : Incidente stradale a Città di Castello , due feriti nello scontro tra due auto . Incidente stradale a Città di Castello . E' accaduto questa sera poco dopo le 21, in zona San secondo. Due le vetture ...

Cultura e sport - a Città di Castello premiati Sacchi - Audisio e Paganin : C'è bisogno di cambiamento; diceva Cassius Cley che 'L'uomo che a 50 anni guarda il mondo nello stesso modo in cui lo vedeva a 20 ha buttato 30 anni della sua vita'". Molti i mali che affliggono il ...

Da venerdì a Città di Castello la Mostra mercato del libro antico : Tutto pronto a Città di Castello, in provincia di Perugia, per la XVIII edizione della Mostra mercato internazionale del libro antico e della stampa antica, uno degli appuntamenti di riferimento in ...