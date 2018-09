Ciclismo | Mondiali 2018 | oggi la prova in linea femminile elite L’orario d’inizio e

Ciclismo - Calendario Mondiali 2018 : programma - orari e tv di sabato 29 settembre : Oggi (sabato 29 settembre) si svolgerà la prova in linea Elite femminile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Le atlete si sfideranno su un percorso di 155,6 km da Kufstein a Innsbruck, caratterizzato dalla salita di Gnadenwald (2,6 km al 10,5%) nella prima parte e poi da quella di Igls (7,9 km al 5,7%), che dovrà essere affrontata tre volte. L’Olanda cercherà di difendere il titolo con atlete del calibro di Annemiek Van Vleuten e ...

Mondiali Ciclismo Innsbruck 2018/ Streaming video diretta tv gara in linea donne : percorso - orario - vincitrice : diretta Mondiali ciclismo Innsbruck 2018 gara in linea donne Streaming video e tv: percorso, orari della gara iridata e azzurre (oggi sabato 29 settembre)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 02:15:00 GMT)

Ciclismo - Mondiali 2018 : le pagelle della prova Under23. Marc Hirschi finalizza il grande lavoro della Svizzera. Gli azzurri cedono nel momento chiave : Lo svizzero Marc Hirschi ha conquistato il titolo tra gli Under23 ai Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). La formazione elvetica è andata meritatamente a prendersi l’oro dopo un grande lavoro di squadra, mentre non sono riusciti a brillare gli azzurri. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della prova in linea Under23. pagelle UNDER23 Mondiali INNSBRUCK Marc Hirschi 10: un voto che va anche a tutta la ...

Mondiali Ciclismo : Snai punta Alaphilippe : ROMA, 28 SET - Julian Alaphilippe è il favorito principale nella corsa al titolo Mondiale della prova di ciclismo su strada in programma domenica a Innsbruck , Austria, . Secondo i 'quotisti' Snai, il ...

Ciclismo : Mondiali U.23 - vince Hirschi : Il neocampione del mondo ha così bissato il successo nell'Europeo di categoria conquistato qualche mese fa. Prova opaca degli azzurrini, che hanno ottenuto solo il 16/o posto con Samuele Battistella, ...

Mondiali Ciclismo 2018 : tra gli Under 23 uomini vince Hirschi - male l'Italia : Dopo il titolo europeo lo svizzero Marc Hirschi si aggiudica anche la prova in linea Under 23 dei Mondiali di Innsbruck. Decisiva l'azione in discesa dell'elvetico a 10 chilometri dall'arrivo. Argento ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Hirschi è il nuovo campione del mondo under 23 - sul podio anche Lambrecht e Hanninen : Il corridore svizzero taglia per primo il traguardo di Innsbruck, precedendo di qualche secondo Lambrecht e Hanninen La prova in linea maschile under 23 incorona Marc Hirschi, che si laurea campione del mondo al termine di una prestazione perfetta. Lo svizzero taglia per primo il traguardo di Innsbruck, inventandosi negli ultimi chilometri lo scatto decisivo che gli permette di mettersi al collo un preziosissimo oro. La medaglia ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Svizzera super tra gli under 23 - Marc Hirschi campione. Male l’Italia : Svizzera dominante nella prova in linea del Mondiale under 23 di Ciclismo in quel di Innsbruck. La nazionale elvetica è stata protagonista in ogni momento della prova e si è andata a prendere il titolo iridato con Marc Hirschi, che bissa il trionfo europeo di qualche mese fa. Per lui gestione in salita ed uno scatto eccellente in discesa, con il quale ha sorpreso i rivali. Male gli italiani. Pronti, via e c’è subito il primo tentativo: a ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Alaphilippe mostruoso in allenamento [VIDEO] : Julian Alaphilippe impressionante in allenamento: la salita a tutta velocità alla vigilia dei Mondiali di ciclismo di Innsbruck 2018 spaventa gli avversari Mancano pochi giorni ormai per l’attesissima prova in linea dei Mondiali di ciclismo 2018 di Innsbruck. In Austria, domenica mattina, i big del mondo del ciclismo si sfideranno per il titolo iridato. Tra i rivali numero 1 di Nibali e dei favoriti alla vittoria, c’è anche il ...

Mondiali Ciclismo 2018 | La guida completa | Percorso | Favoriti | Convocati | Speranze azzurre : Domenica 30 settembre si disputerà il Mondiale 2018 di ciclismo, a Innsbruck è in programma l’attesa prova in linea per i professionisti uomini. Sul durissimo tracciato austriaco andrà in scena una corsa riservata agli uomini di resistenza e agli scalatori. L’Italia proverà a essere protagonista con Nibali e Moscon ma la concorrenza sarà davvero spietata. OA Sport vi offre la guida completa con tutte le informazioni per seguire al ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Olanda squadra da battere al femminile con Van der Breggen e Van Vleuten. L’Italia punta su Elisa Longo Borghini : Domani si svolgerà la prova in linea Elite femminile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Anche per le donne questa rassegna iridata sarà particolarmente impegnativa con un percorso di 155,6 km da Kufstein a Innsbruck, in cui solo le migliori scalatrici potranno giocarsi il successo. L’Olanda è pronta a difendere il titolo, mentre L’Italia vuole tornare sul podio dopo quattro anni di digiuno. Andiamo quindi a scoprire il percorso e ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le possibili tattiche dell’Italia. De Marchi e Caruso per le fughe - Nibali jolly - Moscon per il finale : Ai Mondiali di Ciclismo di Innsbruck (Austria) l’Italia non sarà la Nazione favorita, ma con tattica e spirito di squadra gli azzurri cercheranno di far saltare il banco. Il CT Davide Cassani ha creato una formazione che possa adattarsi in base alle differenti situazioni di corsa, con più carte da giocare per cercare di sorprendere gli avversari. Andiamo quindi a scoprire le possibili tattiche dell’Italia. Ci aspettiamo che gli ...