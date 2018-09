Ciclismo | Mondiali 2018 | Italia all’attacco senza nulla da perdere Non siamo favoriti

Mondiali Ciclismo 2018 – Allenamento con imprevisto per la Spagna : una sfilata di mucche ferma gli iberici [VIDEO] : Una sfilata di mucche ferma l’ultimo Allenamento della Nazionale spagnola di ciclismo in Austria in vista della prova in linea di domani ai Mondiali di Innsbruck 2018 Giornata di rifinitura, oggi in Austria, per i campioni del ciclismo che domani si sfideranno nella prova in linea uomini elite dei Mondiali di Innsbruck 2018. Non sono mancati però gli imprevisti: la Nazionale spagnola ha infatti dovuto fare i conti con una sfilata di ...

Mondiali di Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Su Moscon avevo un’idea sbagliata’ : A due giorni dagli attesissimi Mondiali di Innsbruck riservati ai professionisti il clima nella nazionale azzurra appare più sereno e speranzoso. Il ritiro di Torbole ha dato dei buoni riscontri sul piano atletico, con Vincenzo Nibali in crescita, Gianni Moscon sempre molto forte ed anche un Domenico Pozzovivo che viene annunciato in splendida forma. Il motivo di maggior fiducia è però l’armonia che ora regna nel clan azzurro: i giorni di ritiro ...

Mondiali Ciclismo - bronzo a Tatiana Guderzo : Anna Van der Breggen vince la medaglia d'oro nella prova in linea femminile ai campionati del mondo di ciclismo su strada di Innsbruck. L'olandese trionfa dopo una 'cavalcata' solitaria di 40 km con 3'42" di vantaggio sull'australiana Amanda Spratt e 5'26" sull'azzurra Tatiana Guderzo, che ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le pagelle della prova in linea femminile. Van der Breggen mostruosa - super bronzo per Guderzo : Un percorso durissimo, una prova in linea femminile per il Mondiale di Innsbruck davvero spettacolare sin dai primi chilometri. C’è però una sola padrona: Anna Van der Breggen tiene in terra olandese la maglia iridata con una gara dominata davvero in lungo e in largo, vinta per sfinimento rispetto alle avversarie. L’atleta orange non ha lasciato spazio a nessuna delle rivali. C’è gioia anche per l’Italia con il bronzo di ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le dichiarazioni della vigilia. L’ottimismo in casa Italia - la premura di Alaphilippe e Sagan pensa al rinnovo : Giornata di vigilia per l’Italia che domani scenderà in strada a Innsbruck per disputare i Mondiali. La nostra Nazionale vuole essere assoluta protagonista nella località austriaca, il durissimo tracciato renderà la corsa molto complicata e solo i migliori riusciranno a lottare per la maglia arcobaleno. Vincenzo Nibali sarà il nostro capitano anche se non è in grandissima forma dopo il noto incidente al Tour, Gianni Moscon può essere il ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Sagan sempre sorprendente - Peter tra ignoranza e noia : “dove volete che vada? Che tristezza senza le mie casse” : Le parole di Peter Sagan alla vigilia della prova in linea uomini elite dei Mondiali di Innsbruck 2018: lo slovacco esilarante e sorprendente Mancano ormai poche ore alla gara che tutti aspettano: domani mattina tutti sintonizzati con la gara in linea uomini elite dei Mondiali di ciclismo 2018 di Innsbruck. Peter Sagan, tre volte campione del mondo, dovrà difendere la maglia iridata, ma è ben consapevole delle difficoltà che dovrà ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Un favoloso podio a 34 anni per Tatiana Guderzo : “un bronzo che luccica come un oro dopo operazioni - malattie e virus” : Le parole di Tatiana Guderzo dopo lo speciale bronzo di oggi nella gara in linea donne elite dei Mondiali di ciclismo di Innsbruck 2018 Un’impresa favolosa, oggi, per le strade di Innsbruck: Tatiana Guderzo ha conquistato un bronzo iridato che vale tanto quanto una medaglia d’oro. A 34anni, la più ‘anziana’ della Nazionale italiana femminile ha dimostrato di essere una campionessa incredibile: stringendo i denti ...

Ciclismo - Mondiali 2018. L’emozione di Tatiana Guderzo : “Avevo la voglia di rifarmi e ho dato tutto - lo dovevo a me stessa” : “Sinceramente non lo so cosa ho fatto” ha esordito così Tatiana Guderzo nel post-gara della prova in linea élite femminile, al termine della quale ha conquistato un’importantissima medaglia di bronzo ai Mondiali di Ciclismo su strada 2018. Sul traguardo di Innsbruck (Austria), la 34enne azzurra è giunta alle spalle dell’irraggiungibile olandese Anna van der Breggen e dell’australiana Amanda Spratt. La ciclista di ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Anna van der Breggen show ad Innsbruck : applausi per Guderzo - l’azzurra di bronzo : Anna van der Breggen imprendibile: l’olandese d’oro nella prova elite in linea femminile ai Mondiali di ciclismo di Innsbruck 2018. Magnifica prova di Tatiana Guderzo: l’azzurra di bronzo in Austria In attesa della prova di domani dei Mondiali di ciclismo 2018 di Innsbruck, che vedrà protagonisti gli uomini elite, a regalare spettacolo oggi per le strade austriache ci hanno pensato le donne elite, nella prova in linea ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Anna van der Breggen sovrumana - vittoria di proporzioni bibliche. Bronzo commovente per Tatiana Guderzo : Impresa straordinaria dell’olandese Anna van der Breggen che domina a Innsbruck e conquista l’oro ai Mondiali di Ciclismo. La fuoriclasse di Zwolle, dopo aver conquistato il titolo olimpico a Rio 2016, fa suo anche il primo titolo iridato della carriera con una spettacolare azione iniziata a 40 km dal traguardo. Medaglia d’argento per l’australiana Amanda Spratt, mentre il Bronzo va ad un’eccezionale Tatiana Guderzo. La 34enne ...