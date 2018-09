Ciclismo – Gimondibike | gli atleti del Team Bianchi Countervail a caccia di uno splendido

sportfair

(Di sabato 29 settembre 2018) Vincitore delle ultime due edizioni, il francese delnon vuole fermarsi. Al via a Iseo anche Nadir Colledani, Marco Aurelio Fontana e Chiara Teocchi, sempre fra le migliori nella gara lombarda Non sarà mai una gara come le altre, sia perché è dedicata al presidente Felice Gimondi, sia perché glidella vivono ogni volta da protagonisti. E anche domenica 30 settembre Nadir Colledani, Marco Aurelio Fontana, Stephane Tempier e Chiara Teocchi proveranno a colorare di celeste la, 40,5 km con partenza e arrivo in Viale della Repubblica a Iseo (Brescia). Giunta all’edizione numero 18, la gara lombarda rappresenta il classico appuntamento di fine stagione per la squadra diretta da Massimo Ghirotto. Fra i favoriti d’obbligo per la vittoria finale c’è proprio Stephane Tempier, trionfatore sul traguardo di ...