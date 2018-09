Cibo | cinema ed eventi Cosa c' è in Sicilia

livesicilia

(Di sabato 29 settembre 2018) Questo fine settimana torna a Palermo lo "Sherbeth" , ovvero il più grande Festival dedicato al gelato artigianale, giunto quest'anno alla X edizione. Degustazioni di gelato, spettacoli musicali, cooking show in area Gourmet e molto altro intrattenimento. In occasione del festival del gelato, la cupola del SS. Salvatore aprirà straordinariamente in orario serale. Sarà ...