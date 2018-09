Ci sono 1 200 ricorsi contro l’abolizione dei vitalizi degli ex parlamentari

AIDAA : in Italia “5.200 canili e gattili non sono a norma” : In Italia “ci sono 5.200 canili e gattili sui circa 8.000 non in regola con le norme di sicurezza o composte da strutture vecchie e fatiscenti. Nei canili e gattili Italiani – spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota – sono presenti oltre 250.000 tra cani e gatti e spesso la loro gestione e custodia viene lasciata all’impegno delle singole associazioni che gestiscono le strutture, in quanto da uno studio ...

Università - tre atenei italiani tra le 200 migliori al mondo : ecco quali sono : La classifica annuale definitiva di The, ora giunta al suo 15° anno, continua a essere l'elenco più competitivo grazie agli oltre 1.250 istituti di istruzione superiore in tutto il mondo, un ...

In Etiopia sono state arrestate 1.200 persone per gli scontri ad Addis Abeba di due settimane fa : In Etiopia sono state arrestate 1.200 persone per i violenti scontri che si sono verificati ad Addis Abeba due settimane fa, e che hanno provocato la morte di 28 persone. Gli scontri erano iniziati dopo il ritorno in Etiopia dei The post In Etiopia sono state arrestate 1.200 persone per gli scontri ad Addis Abeba di due settimane fa appeared first on Il Post.

Si rinnovano i 'bigliettoni' da 100 e 200 euro : cambiano colore e sono anti-contraffazione : Dopo diversi anni, pare che verra' finalmente completata la serie europa, un piano che ha avuto inizio nel 2013 e prevedeva la graduale sostituzione delle attuali banconote in euro con altre simili ma più sicure, piccole e soprattutto con meno possibilita' di essere falsificate. Dopo la sostituzione dei 5, 10, 20 e 50 euro, ora sara' la volta delle banconote da 100 e 200 euro. Secondo quanto deciso e dichiarato nel corso della presentazione a ...

Apple sfida Bose e sonos - HomePod domina negli speaker smart oltre i 200 dollari - : Nella classifica degli speaker smart più venduti nel mondo nel secondo trimestre non ci sono grandi cambiamenti, solo che questa volta i dati sono suddivisi per modello. Google e Amazon dominano con ...

Nuove banconote da 100 e 200 euro/ Ultime notizie Bce : cambiano le dimensioni e sono più sicure : Bce lancia Nuove banconote da 100 e 200 euro: cambiano le dimensioni e sono più sicure, tutte le novità. Le Ultime notizie sul programma di rinnovamento(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 18:40:00 GMT)

Presentate le nuove banconote da 100 e 200 euro : sono a prova di falsario | Le foto : I due biglietti sono stati presentati a Francoforte. Saranno messi in circolazione a partire dal 28 maggio

Come sono le nuove banconote da 100 e 200 euro : sono state presentate oggi a Francoforte e secondo la Bce offrono una maggiore protezione dalla falsificazione

«sono nata l'11 settembre 2001 - da piccola per me era solo il mio compleanno. Poi ho capito» : Proprio mentre due aerei si schiantavano contro il World Trade Center , Matilde veniva al mondo. Una bimba come tutte, certo, ma nata in un giorno diverso dagli altri. 'Da piccola vedevo sempre il ...

"sono nata l'11 settembre 2001 - per l'umanità è un giorno tragico - ma a me non fa paura" : In quel giorno tragico per l'umanità, mentre oltre 3000 persone perdevano la vita, lei è nata. Matilde, studentessa al liceo classico di Cinisello Balsamo, è venuta al mondo l'11 settembre 2001: fino a poco tempo fa, per lei si è sempre trattato di una data felice, poi ha preso consapevolezza di quanto successo. "Tutti mi guardano e dicono 'oh mio dio, il giorno delle Torri Gemelle' - ha raccontato a La Presse -, ...

Tasse : negli ultimi 20 anni sono aumentate di quasi 200 miliardi : ... al netto dell'economia non osservata. In linea generale - segnala il segretario della CGIA Renato Mason - in nessun altro Paese d'Europa viene richiesto uno sforzo fiscale come in Italia. La nostra ...

