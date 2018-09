Ci prova Ronaldo | para Ospina Juventus-Napoli 0-1 | Live

Caso Ronaldo - la ricostruzione : rischia di saltare lo United - ma c'è la prova tv : Incredibile. Clamoroso. Assurdo. Ridicolo. Sicuramente ingiusto. Chi più ne ha, più ne metta. Ma il cartellino rosso rifilato da Brych a Cristiano Ronaldo ha da subito fatto il giro del mondo, il primo in Champions per il fuoriclasse portoghese. Che è caduto nella trappola valenciana, una provocazione continua fino al momento dell'espulsione. Arrivata per aver ripreso per i capelli ...

Zaytsev ci riprova : lancia una nuova sfida a Cristiano Ronaldo : È il personaggio del momento Ivan Zaytsev, stella dei Mondiali di pallavolo, che sta trascinando con la sua forza esplosiva la nazionale azzurra alla caccia del titolo iridato.Lo zar rilancia la sfida a Cristiano Ronaldo. Il confronto tra i due era stato già proposto nello scorso luglio dal Comitato Regionale Lazio della Fipav e accolto con entusiasmo dall'opposto azzurro, senza tuttavia ricevere alcuna risposta da Cristiano Ronaldo.Questa volta ...

“Ciao Cristiano - vediamo chi è più forte” : Zaytsev sfida Ronaldo ad una prova davvero particolare [VIDEO] : sfida di velocità e potenza: Zaytsev chiama Cristiano Ronaldo. Accetterà il nuovo attaccante della Juventus? Ivan Zaytsev si è reso protagonista nella sfida di domenica tra Italia e Giappone, che ha aperto ufficialmente i Mondiali di Volley 2018 che si svolgono tra Italia e Bulgaria, con la finale a Torino. Lo ‘Zar’ è stato trascinatore degli azzurri anche alle Olimpiadi di Rio 2016, dove ha stabilito il nuovo record di ...

Parma-Juventus - Cristiano Ronaldo in pericolo! Alla stazione un tifoso scavalca e prova l’assalto : la sicurezza lo placca [VIDEO] : Momenti concitati per l’arrivo di Cristiano Ronaldo Alla stazione di Parma: un tifoso prova a scavalcare un muretto ed eludere la sicurezza, ma i bodyguard gli impediscono di arrivare a contatto con CR7 La Juventus sceglie di arrivare a Parma in treno e la stazione si riempie di tifosi. Tanta la curiosità e l’attesa di vedere dal vivo lui, Cristiano Ronaldo, per la prima volta nella città romagnola. Qualche tifoso ha pensato ...

Juve - magie e sorrisi : Cristiano Ronaldo vince - Dybala 'ci prova' : TORINO - Allenarsi per continuare ad accumulare trofei, raggiungere nuovi obiettivi ed infrangere ulteriori record. Ma col sorriso. È questo il mantra in casa Juve e, in barba alle voci provenienti ...

Juventus-Lazio - la prima ‘scorrettezza’ di Cristiano Ronaldo : CR7 prova la furbata ma le telecamere lo inchiodano [FOTO] : Cristiano Ronaldo prova la furbata contro la Lazio: l’attaccante della Juventus cerca di colpire la palla con la mano dopo un tentativo di colpo di testa, ma le telecamere lo inchiodano Attesissima la prima partita all’Allianza Stadium di Cristiano Ronaldo, questa volta con la maglia della Juventus e non come avversario. Il fuoriclasse portoghese è andato subito vicino al gol, provando una… furbata! CR7 ha provato a ...

Moratti “sfida” la Juventus : “fossi stato presidente dell’Inter ci avrei provato per Cristiano Ronaldo…” : Cristiano Ronaldo continua a far discutere, il suo arrivo alla Juventus è stato il vero crack del calciomercato estivo italiano Il colpo dell’anno (e non solo) è stato di certo quello della Juventus, capace di accaparrarsi Cristiano Ronaldo. Massimo Moratti intervistato da San Marino RTV, ha parlato dell’acquisto bianconero, ipotizzando anche un arrivo all’Inter qualora lui fosse stato ancora presidente. A precisa ...