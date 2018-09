Chengdu | Fognini batte Fritz e va in finale | ora c' è Tomic

Fognini-Tomic - Finale Atp Chengdu 2018 : programma - orario e tv : Il nostro Fabio Fognini ha raggiunto la Finale del torneo ATP 250 di Chengdu: sul cemento outdoor cinese l’azzurro, numero uno del seeding, attende ora nell’atto conclusivo l’australiano Bernard Tomic, bravo a partire addirittura dalle qualificazione e ad arrivare a giocarsi il torneo. Dopo il successo con Matteo Berrettini in doppio a San Pietroburgo il ligure ora vuole aggiungere un altro titolo alla sua bacheca: la Finale ...

ATP Chengdu – Fabio Fognini in finale! Il tennista azzurro supera Taylor Fritz in rimonta : Perde il primo set al tie-break, ma poi si impone in rimonta: Fognini supera Fritz e raggiunge la finale dell’ATP di Chengdu Fabio Fognini vince in rimonta contro Taylor Fritz e raggiunge la finale del ‘Chengdu Open’ (torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.070.040 dollari) in corso sul cemento di Chengdu, in Cina. Il 31enne azzurro, numero 13 del mondo e favorito n.1 del seeding, ha battuto 6-7 (5-7), 6-0, 6-3 il 20enne ...

Tennis - ATP Chengdu 2018 : Fabio Fognini vola in Finale! Piegato Taylor Fritz in tre set : Fabio Fognini conquista la Finale dell’ATP di Chengdu (Cina). L’azzurro ha superato in tre set (6-7 6-0 6-3) l’americano Taylor Fritz (n.62 del ranking) e conferma i favori del pronostico essendo testa di serie n.1 del torneo cinese. Per il ligure è la 18esima finale in carriera (8 i titoli conquistati), la quarta stagionale. Il Tennista di Arma di Taggia attende l’esito della sfida tra il portoghese Joao Sousa (n.50 del ...

Fognini-Fritz - Semifinale ATP Chengdu 2018 : programma - orari e tv : Fabio Fognini affronterà Taylor Fritz nella Semifinale del torneo ATP 250 di Chengdu. Il ligure, dopo aver demolito l’australiano Matthew Ebden, se la dovrà vedere con lo statunitense che a sorpresa ha avuto la meglio sul quotato connazionale Sam Querrey. Sul cemento cinese, il 31enne andrà a caccia della finale che sarebbe fondamentale per continuare a nutrire delle speranze di qualificazione al Masters di Londra. Di seguito la data, il ...

Tennis - la classifica di Fabio Fognini dopo la semifinale di Chengdu. Le chance per sognare il Masters di Londra : Fabio Fognini è ancora in corsa per una clamorosa qualificazione al Masters di Londra, il torneo che chiude la stagione del grande Tennis internazionale e che prevede la partecipazione dei migliori otto giocatori al mondo. Il ligure ha infatti conquistato la semifinale del torneo di Chengdu ed è certo che lunedì avrà almeno 1985 punti nel ranking ATP, rimanendo all’undicesimo posto (diventerebbero 2045 con l’approdo in finale e 2145 ...

ATP Chengdu – Fognini vola in semifinale - l’italiano supera Ebden in scioltezza : Fabio Fognini ha battuto ai quarti di finale del torneo ATP di Chengdu in Cina l’australiano Matthew Ebden Fabio Fognini batte Matthew Ebden al torneo ATP di Chengdu in Cina e vola in semifinale. Ai quarti di finale il tennista italiano (numero 13 della classifica mondiale) ha sconfitto in appena un’ora ed 11 minuti di gioco l’australiano, con i parziali di 6-4, 6-2. Nelle due frazioni di gioco non c’è stata storia ...