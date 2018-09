CHELSEA LIVERPOOL Streaming video diretta tv | il duello Sarri vs Klopp | quote | orario e

CHELSEA-Liverpool - sfida tra Kepa e Alisson : i due portieri più costosi di sempre : Chelsea-Liverpool, pronti per il secondo round. Dopo la vittoria di Sarri nel terzo turno di Coppa di Lega, le due squadre si ritrovano l'una contro l'altra. Lo faranno oggi, con calcio d'inizio ...

CHELSEA Liverpool/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Chelsea liverpool info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big match per la 7^ giornata di Premier League, oggi 29 settembre(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 08:24:00 GMT)

CHELSEA - Sarri : 'Il Napoli conosce il Liverpool - non gli serve una spia' : LONDRA - ' Io la spia perfetta per il Napoli? Il Napoli conosce benissimo il Liverpool e mercoledì ho visto qualcuno del Napoli sugli spalti... Li stanno già seguendo '. Maurizio Sarri non ritiene di ...

CHELSEA-Liverpool - Sarri elogia Hazard : 'È unico - è un genio. E finora si è visto solo l'80% del suo potenziale' : In panchina hanno un allenatore come Klopp, che considero tra i top al mondo. Se farò da spia al Napoli in vista della Champions? Sono sicuro che già conoscano bene chi andranno ad affrontare", ha ...

Emozioni CHELSEA-Liverpool e Real-Atletico : Benzema-Bale contro Griezmann-DiegoCosta, Hazard-Willian contro Salah-Firmino. E' un fine settimana di Emozioni forti in Europa, prima del secondo turno della Champions, col derby di Madrid e il clou ...

Coppa di Lega inglese - rimonta del CHELSEA : Liverpool fuori : Il Chelsea elimina il Liverpool dalla Coppa di Lega inglese, vincendo 2-1 in rimonta ad Anfield Road la sfida più avvincente dei sedicesimi di finale. I Reds erano in vantaggio 1-0 fino a 10' dalla ...

Coppa di Lega inglese - il CHELSEA di Sarri è uno spettacolo contro il Liverpool : Si sono concluse altre interessanti gare valide per la Coppa di Lega inglese, spettacolo da parte del Chelsea che ha vinto contro il Liverpool, in gol Emerson e Hazard che ribaltano l’iniziale vantaggio di Sturridge. La squadra di Sarri sempre più entusiasmante. Vittorie anche per Arsenal e Tottenham, tre reti per le due squadre contro Brentford e Watford. Ben 8 gol del West Ham contro il Macclesfield. SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Coppa di Lega - Liverpool-CHELSEA 1-2 : Emerson e Hazard ribaltano il punteggio. Sarri elimina Klopp : Sarri-Klopp 1-0. È andato all'italiano il primo round " in attesa del piatto forte di sabato " tra Chelsea e Liverpool che decreta l'uscita di scena, dalla Coppa di Lega, dei Reds. Il successo per i ...

Domani Liverpool-CHELSEA - due sfide in 4 giorni : Il calendario si diverte a creare gli eventi. Le due grandi protagoniste della Premier si affronteranno sabato a Stanford Bridge, ma avranno un gustoso antipasto Domani alle 20.45 ad Anfield Road per ...

Sarri : 'CHELSEA candidato al titolo? Vedo prima Manchester City e Liverpool' : LONDRA - ' Quali sono le candidate per il titolo? Al momento dico City o Liverpool. Noi abbiamo bisogno di un altro step per essere allo stesso livello. Penso sia troppo presto in questa stagione, ...

Premier League : Liverpool e CHELSEA implacabili - ma il City risponde presente : Reds, 2-1 al Leicester, e Blues, 2-0 al Bournemouth, ancora a punteggio pieno, i Citizens faticano ma non perdono terreno

Premier League : Liverpool e CHELSEA a braccetto in vetta : Quarta vittoria su quattro per la squadra di Sarri, che batte 2-0 il Bournemouth, e quella di Klopp, che espugna Leicester

