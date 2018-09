Chelsea-Liverpool | sfida tra Kepa e Alisson | i due portieri più costosi di sempre

Chelsea Liverpool/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Chelsea liverpool info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big match per la 7^ giornata di Premier League, oggi 29 settembre(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 08:24:00 GMT)

Chelsea - Sarri : 'Il Napoli conosce il Liverpool - non gli serve una spia' : LONDRA - ' Io la spia perfetta per il Napoli? Il Napoli conosce benissimo il Liverpool e mercoledì ho visto qualcuno del Napoli sugli spalti... Li stanno già seguendo '. Maurizio Sarri non ritiene di ...

Chelsea-Liverpool - Sarri elogia Hazard : 'È unico - è un genio. E finora si è visto solo l'80% del suo potenziale' : In panchina hanno un allenatore come Klopp, che considero tra i top al mondo. Se farò da spia al Napoli in vista della Champions? Sono sicuro che già conoscano bene chi andranno ad affrontare", ha ...

Emozioni Chelsea-Liverpool e Real-Atletico : Benzema-Bale contro Griezmann-DiegoCosta, Hazard-Willian contro Salah-Firmino. E' un fine settimana di Emozioni forti in Europa, prima del secondo turno della Champions, col derby di Madrid e il clou ...

Coppa di Lega inglese - rimonta del Chelsea : Liverpool fuori : Il Chelsea elimina il Liverpool dalla Coppa di Lega inglese, vincendo 2-1 in rimonta ad Anfield Road la sfida più avvincente dei sedicesimi di finale. I Reds erano in vantaggio 1-0 fino a 10' dalla ...

Coppa di Lega inglese - il Chelsea di Sarri è uno spettacolo contro il Liverpool : Si sono concluse altre interessanti gare valide per la Coppa di Lega inglese, spettacolo da parte del Chelsea che ha vinto contro il Liverpool, in gol Emerson e Hazard che ribaltano l’iniziale vantaggio di Sturridge. La squadra di Sarri sempre più entusiasmante. Vittorie anche per Arsenal e Tottenham, tre reti per le due squadre contro Brentford e Watford. Ben 8 gol del West Ham contro il Macclesfield. SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Coppa di Lega - Liverpool-Chelsea 1-2 : Emerson e Hazard ribaltano il punteggio. Sarri elimina Klopp : Sarri-Klopp 1-0. È andato all'italiano il primo round " in attesa del piatto forte di sabato " tra Chelsea e Liverpool che decreta l'uscita di scena, dalla Coppa di Lega, dei Reds. Il successo per i ...

Domani Liverpool-Chelsea - due sfide in 4 giorni : Il calendario si diverte a creare gli eventi. Le due grandi protagoniste della Premier si affronteranno sabato a Stanford Bridge, ma avranno un gustoso antipasto Domani alle 20.45 ad Anfield Road per ...

Sarri : 'Chelsea candidato al titolo? Vedo prima Manchester City e Liverpool' : LONDRA - ' Quali sono le candidate per il titolo? Al momento dico City o Liverpool. Noi abbiamo bisogno di un altro step per essere allo stesso livello. Penso sia troppo presto in questa stagione, ...

Premier League : Liverpool e Chelsea implacabili - ma il City risponde presente : Reds, 2-1 al Leicester, e Blues, 2-0 al Bournemouth, ancora a punteggio pieno, i Citizens faticano ma non perdono terreno

Premier League : Liverpool e Chelsea a braccetto in vetta : Quarta vittoria su quattro per la squadra di Sarri, che batte 2-0 il Bournemouth, e quella di Klopp, che espugna Leicester

Premier : il Chelsea di Sarri non si ferma - quarta vittoria consecutiva e primato con il Liverpool. Ecco i risultati [GALLERY] : 1/26 AFP/LaPresse ...

Bailey : “mi seguono Roma - Liverpool e Chelsea” : “È vero, mi seguono Roma, Liverpool e Chelsea”. Lo dice, Leon Bailey, attaccante del Bayer Leverkusen, in un’intervista a ‘Kicker’. “Se un club mi vuole deve parlare con il mio entourage e col Bayer, il mio obiettivo principale è crescere, sono giovane, voglio migliorare”, aggiunge il ventenne giamaicano. (AdnKronos)L'articolo Bailey: “mi seguono Roma, Liverpool e Chelsea” sembra essere ...