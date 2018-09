Cercasi assaggiatori di tiramisù per la coppa del mondo del famoso dessert | iscrizioni

ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 settembre 2018) A.A.Adi. Treviso chiama a raccolta i golosi di tutta Italia per selezionare 180 giudici-che avranno il difficile compito di incoronare ilpiù buono delin occasione dellaWorld Cup in programma il prossimo novembre. Sul sito ufficiale dell’evento www.tiramisuworldcup.com lesono già aperte. La semifinale e la finalissima saranno affidate a una giuria di esperti, ma per le selezioni iniziali si cercano infatti dei semplici buongustai. A loro spetterà l’arduo compito di assaggiare 600 preparazioni diverse del celebre dolce: sì, perché oltre alla versione tradizionale, in gara sono ammesse anche le versioni più creative e anche la migliore rivisitazione della classica a base di savoiardi, mascarpone e caffè riceverà un premio speciale. Per aggiudicarsi il goloso incarico bisogna però prima superare un ...