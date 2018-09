CATALOGNA | SCONTRI A BARCELLONA TRA POLIZIA E SEPARATISTI Ultime notizie | 6 arresti e 24

CATALOGNA : scontri a Barcellona - 6 arresti e 24 feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Barcellona - a un anno dal referendum sull’Indipendenza della CATALOGNA ancora scontri tra manifestanti e guardia civil : A quasi un anno dal referendum per l’indipendenza della Catalogna , a Barcellona tornano gli scontri tra la guardia civil e un gruppo di militanti: una guerriglia urbana a colpi di manganello e polveri colorate. I Mossos catalani h anno caricato la folla per tre volte, lasciando sul campo diversi contusi, alcuni anche al volto, arrestando due secessionisti. La questura ha dispiegato un numero sostenuto di militari, dal momento che ...

CATALOGNA - scontri tra polizia e separatisti a Barcellona : scontri tra agenti di polizia e indipendentisti si sono verificati nel centro di Barcellona dove i separatisti si erano radunati per protestare contro la marcia indetta dalle forze dell’ordine spagnole per chiedere un aumento del salario. Gli incidenti si sono verificati in Via Laietana nella zona di Plaza del Angel....