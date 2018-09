Cassa integrazione | i numeri dicono che la crisi sta ancora facendo danni

Gam Bojano : la ripartenza è lenta - i lavoratori costretti a chiedere la proroga della Cassa integrazione : Davanti ai proclami della politica per il lavoro , appare paradossale come: da una parte si parli di fare approdare investimenti sul territorio molisano ; e dall'altra non si dia seguito agli accordi ...

Di Maio : 'In dl urgenze Cassa integrazione per cessazione attività' : "La cassa integrazione per cessazione di attività la reintroduciamo nel decreto urgenze". Lo ha affermato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sottolineando che "le ...

Cassa integrazione - a rischio 180 mila lavoratori. Di Maio : non verranno lasciati senza tutele : "Migliaia di lavoratrici e lavoratori a fine settembre si ritroveranno disoccupati poiché scadranno gli ammortizzatori sociali", ha avvertito la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti , ...

Cassa integrazione - salta la norma. Sono a rischio 190 mila lavoratori : «Gli interventi sulla Cassa integrazione stralciati dal decreto urgenze? Spero sia uno scherzo». Sono passate poco più di due ore da quando Di Maio ha incontrato i segretari dei metalmeccanici, dando tutte le assicurazioni sul ripristino delle misure a favore dei lavoratori delle imprese chiuse, delocalizzate o fallite, ed il segretario dei metalme...

Di Maio : nessun lavoratore senza tutele. Ecco come funziona la Cassa integrazione : Massimo 24 mesi (o 36) in un quinquennio mobile. È il “tetto della discordia” introdotto dal Jobs act, con il decreto legislativo 148 del 2015 che dal 24 settembre di 3 anni fa ha cambiato le regole delle Cassa integrazione e che in questi giorni è tornato sotto i riflettori dopo le proteste dei sindacati che lamentano il rischio per decine di migliaia di lavoratori che vedono chiudersi in questi giorni in paracadute della ...

Lavoro - Di Maio : continuità a Cassa integrazione straordinaria : ... al tavolo con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, siedono tra gli altri il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, i ministri degli Affari europei, Paolo Savona, e dei Rapporti con ...

Macron : «Taglio fiscale e deficit al 2 - 8%» Di Maio : «Possiamo farlo anche noi» Stop Cassa integrazione - 140mila a rischio : Il piano di Parigi: riduzione di 19 miliardi per le imprese e 6 miliardi per le famiglie. L'indebitamento netto salirà di due decimi di punto dal 2,6 per cento del 2018. Il vicepremier M5S: «anche noi siamo un Paese sovrano»

Cassa integrazione : perché migliaia di lavoratori resteranno senza tutele : Secondo nuove norme entrate in vigore nel 2015, in tantissimi da oggi potrebbero non avere più diritto agli ammortizzatori sociali

Stop Cassa integrazione - 140mila a rischio Di Maio : colpa del Pd - noi abbiamo cuore : I sindacati chiedono un incontro urgente con il governo: stanno per scadere le possibilità di ricorso ad ammortizzatori sociali per le fabbriche colpite da crisi aziendali

Scade Cassa integrazione - "migliaia di lavoratori a rischio" : "Migliaia di lavoratrici e lavoratori a fine settembre si ritroveranno disoccupati poiché scadranno gli ammortizzatori sociali '. È quanto dichiara la segretaria confederale della Cgil Tania ...

Scade la Cassa integrazione - a rischio 140mila posti di lavoro in tutta Italia : Torino - Appeso al 'decreto Urgenze' non c'è solo la questione del ponte Morandi e la drammatica emergenza di Genova, ma c'è pure il destino di 140mila lavoratori che a partire da oggi resteranno ...

Scade la Cassa integrazione : a rischio 140 mila posti di lavoro : Appeso al 'decreto urgenze' non c'è solo la questione del ponte Morandi e la drammatica emergenza di Genova, ma c'è pure il destino di 140mila lavoratori che a partire da oggi resteranno senza ...

Scade la Cassa integrazione : a rischio 140 mila posti di lavoro : Appeso al «decreto urgenze» non c’è solo la questione del ponte Morandi e la drammatica emergenza di Genova, ma c’è pure il destino di 140mila lavoratori che a partire da oggi resteranno senza ammortizzatori sociali. Perderanno ogni sussidio e di fronte a loro avranno una sola drammatica prospettiva: il licenziamento. A partire da oggi, a tre anni ...

I furbetti dell’Ilva : meglio restare in Cassa integrazione che farsi assumere da ArcelorMittal : Non ci sono ancora numeri al riguardo ma nell'Ilva di Taranto a molti interesserebbe restare dipendenti dell'amministrazione straordinaria anziché essere iscritti a libro paga della nuova proprietà. Lo ammettono, riservatamente, anche i sindacalisti. Ecco perché...