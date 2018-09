Caso della ' guida discriminatoria' | la Feltrinelli | ' Non siamo noi gli autori della Rough

Omicidio e stupro - non suicidio : riaperto il Caso della donna trovata morta alla stazione - due sospetti : Non fu suicidio, ma Omicidio preceduto da stupro. Una donna pescarese di 33 anni fu trovata morta sotto il tunnel della stazione ferroviaria di Pescara la notte del 30 agosto 2017: in un primo tempo, ...

"Nicole poteva salvarsi con gli antibiotici". I periti sul Caso della bimba morta di otite : Nicole, la bambina bresciana di quattro anni morta lo scorso aprile agli Spedali civili di Brescia per un'infezione dovuta ad un'otite, poteva essere salvata. Lo dicono i consulenti della Procura di Brescia in una relazione anticipata dall'edizione odierna de Il Giorno.La Procura aveva iscritto nel registro degli indagati tutti i medici, 15 complessivamente, che avevano preso in cura la bambina passata dalla pediatra di famiglia, dall'ospedale ...

Caso Maassen - scuse della Merkel : "Mi dispiace - l'ho gestito male" : Berlino Angela Merkel ha chiesto scusa. Davanti alle proteste dell'opposizione, all'imbarazzo degli alleati socialdemocratici, Spd,, alle critiche della stampa e ai sondaggi in ulteriore peggioramento ...

Pippo Baudo/ L'attentato della mafia del 1991 scampato per Caso : lo volevano morto (Che tempo che fa) : Pippo Baudo sarà uno degli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Che tempo che fa, di Fabio Fazio, in onda questa sera domenica 23 settembre alle 20.30 su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:36:00 GMT)

Come si fa uno sciopero della fame. Il Caso Giachetti : ... Aggiunge Giachetti: ' In realtà i motivi erano due: quando lui ha fatto la campagna, ed è stata la campagna di digiuni più forte che fece per la fame nel mondo, da una parte quello era il minimo ...

Come si fa uno sciopero della fame. Il Caso Giachetti : “Visto che voi vi dedicate alle cene e continuate a prendere tempo mentre il Pd scivola sempre più in basso, io smetto di mangiare”, il tono utilizzato su Facebook da Roberto Giachetti è perentorio: sciopero della fame fino a nuovo congresso del PD. Ma attenzione, solo nei prossimi giorni sarà chiara l’idea di Giachetti di sciopero della fame. Sì, perché la storia è piena di ...

Il Caso della mega vendetta minacciata da Rocco Casalino contro il Mef : Si sente la voce di Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte e uomo della comunicazione del Movimento 5 Stelle, che minaccia il personale del ministero dell'Economia che secondo lui sta ...

Reali i problemi batteria con iOS 12? Lo strano Caso della percentuale di stato su iPhone X : A ben 4 giorni dal rilascio del nuovo firmware Apple, possiamo parlare di problemi batteria con iOS 12 Reali o riferiti solo ad un numero esiguo di utenti? A differenza che in passato le anomalie riguarderebbero di più i melafoni più recenti e non quelli "storici"? In questa fase post-update, le osservazioni da fare sono molte e anche variegate e mai come questr'anno, ogni generazione di device sembra avere storia a se. Partiamo dal discorso ...

Boato nei cieli della Gallura - l'Osservatorio astronomico regionale : 'Stiamo analizzando il Caso' : Bolide esplode in cielo. Non è una semplice stella cadente quella che ieri sera ha creato allarme in Gallura e in diverse zone del Centro Sud. Un bolide di dimensioni significative si è ...

Caso Maugeri - Roberto Formigoni dopo la condanna e il blocco della pensione : “Ho solo 2mila euro - era mio sostentamento” : “Sono costernato”. Così Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia, in un’intervista al Corriere della Sera in merito alla condanna in appello a sette anni e mezzo per corruzione per il Caso Maugeri. Il Tribunale ha disposto anche la confisca dei beni per un valore di 6i milioni e mezzo di euro e il blocco della pensione. Il Celeste, a domanda diretta del giornalista, sostiene di aver fatto “le vacanze da un ...

Lo strano Caso della Nissan Pulsar. Perché un errore così madornale? : di Carblogger La notizia non è questa: in Europa, la Nissan abbandona il segmento delle berline di segmento C – elettrica Leaf esclusa – dopo aver fermato in giugno la produzione della Pulsar per il vecchio continente e quella della Almera a tre volumi entro la fine dell’anno in Russia. Motivo: le berline non vanno, tutti vogliono suv e crossover. La notizia è questa: Perché la Nissan ha fatto un errore così madornale con la ...

Soldi della Lega - accordo con i pm : via 600mila euro l’anno Un Caso lungo 10 anni : le tappe : accordo raggiunto per un prelievo graduale dei fondi dopo il sì alla confisca di 49 milioni. I Legali del Carroccio presentano ricorso in Cassazione contro il sequestro