Casa in fiamme | uomo resta bloccato e muore carbonizzato nel Cagliaritano

In fiamme nella notte una Casa in via Einaudi a Bra : ore di lavoro per i vigili del fuoco : Intervento dei vigili del fuoco di Alba e Bra nella notte per un grande incendio che ha danneggiato buona parte di una casa in via Einaudi a Bra. L'allarme è scattato all'1,15 e solo alle 4 i ...

Casa in fiamme nel centro storico di Toro : famiglia perde tutto : I Vigili del Fuoco stanno ancora operando in via di Sopra a Toro , dove questo pomeriggio, venerdì 14 settembre, un'abitazione ha preso fuoco. Secondo le prime informazioni si tratterebbe dello ...

Padova - va a fuoco una Casa : madre e figlio disabile morti tra le fiamme : Vivevano insieme in una casa a Conselve , Padova, , dove sono morti tre le fiamme di un incendio. La madre di 86 anni e il figlio disabile di 42 sono stati trovati dai vigili del fuoco, dopo che è ...

Fiamme in Casa a Palermo : morto 74enne : 19.06 Un palermitano di 74 anni è morto nell' incendio divampato nella sua abitazione di Palermo. Le Fiamme si sarebbero sprigionate per un cortocircuito. La vittima e sua moglie erano riusciti a mettersi in salvo Poi l'uomo è rientrato per prendere alcuni oggetti e non è più uscito. Sono intervenuti i Vigili delfuoco che hanno spento le Fiamme. Indaga la polizia. Probabilmente l'uomo ha perso i sensi dopo aver respirato il fumo che aveva ...

Schianto contro un cancello a pochi metri da Casa : 23enne muore nell'auto in fiamme : Il tremendo incidente è avvenuto a intorno alle 5,30 di questa mattina in zona Montebuono. Il giovane tornava da una serata...

In fiamme lo Stir di Casalduni - nuovo tentativo d'incendio nella notte Il governo : «Subito piano sicurezza» : Nuovo tentativo di incendio nello Stir di Casalduni, in provincia di Benevento: nei giorni scorsi l'impianto di trattamento dei rifiuti era già stato interessato dalle fiamme. A renderlo...

In fiamme lo Stir di Casalduni - il governo : «Subito piano sicurezza» : «L'incendio nello Stir di Casalduni, a poche settimane da quello di Caivano, conferma che in Campania occorre, con la massima urgenza, attuare un piano di emergenza che metta in sicurezza...

Campania - impianti sotto assedio : in fiamme lo Stir di Casalduni : Casalduni - Un altro maxi incendio di rifiuti. Questa volta le fiamme sono divampate all'interno del capannone dello Stir di Casalduni, in provincia di Benevento. Al momento...

Barisardo. Incendio in Casa - marocchino si butta dal terrazzo per sfuggire alle fiamme : Nella tarda serata di sabato 18 agosto, a Bari Sardo in via Garibaldi, una privata abitazione è stata interessata da un vasto Incendio che ha causato diversi danni. All'interno vi era solo un ...

Mamma dà fuoco alla Casa e si getta tra le fiamme con le due figlie gemelle : bruciate vive : La polizia della California non ha ancora rivelato il motivo per cui Mau Dao, 47enne, ha compiuto questo sconvolgente gesto. I vigili del fuoco intervenuti nella casa di Vallejo non sono riusciti a salvare la donna e le due bimba di 14 anni. Ferita gravemente la figlia minore 11enne.Continua a leggere

Paura al Vomero - fiamme in Casa con i proprietari in vacanza : Paura al Vomero per un incendio scoppiato all'interno di un'abitazione su via Cilea. Le fiamme divampate nei locali al primo piano della palazzina hanno sviluppato anche grandi colonne di fumo ...

Fiamme in Casa - feriti vigili del fuoco : ANSA, - TORINO, 28 LUG - Due vigili del fuoco sono rimasti feriti, in modo lieve, nelle operazioni di spegnimento di un incendio divampato nel sottotetto di una abitazione di Garzigliana, poco più di ...