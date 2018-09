Caos Serie B e Serie C | Gravina a CalcioWeb svela tutto | i club a rischio per la ‘grana’

Caos Serie B e Serie C - la ‘richiesta’ del Senatore Francesco Battistoni : “Non c’è più tempo: chiedo al Sottosegretario Giorgetti di assumersi le sue responsabilità, come delegato di questo Governo allo Sport, e fare chiarezza. Glielo chiedono milioni di tifosi, prima ancora cittadini, che vogliono sapere le sorti di questo campionato di Serie B e di Serie C e sono stanchi di vedere rimbalzare la palla da un tribunale ad un altro e non sul campo da calcio. Il continuo “rimpallo” fra ...

Fideiussioni Serie C - è Caos : rischio penalizzazioni e multe salatissime - alcuni club chiedono la proroga [DETTAGLI] : Fideiussioni Serie C – Situazione sempre più delicata per quanto riguarda il campionato di Serie C, scadano infatti oggi i termini per la presentazione della nuova fideiussione per 12 club dopo il caso Finworld, è stato chiesto alle società coinvolte di presentare una nuova garanzia. I due club di Serie B coinvolti, Palermo e Lecce non hanno riscontrato problemi, discorso diverso invece per quelli di Serie C: si tratta di Arzachena, ...

Caos Serie B - annullata l’udienza al Collegio di Garanzia del CONI : Il Presidente del Collegio di Garanzia per lo Sport, Franco Frattini, ha emesso la seguente comunicazione: “Vista l’ordinanza prot. n. 05690/2018 del 27 settembre 2018, assunta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione prima Ter – sul ricorso numero di registro generale 10211 del 2018, proposto dalla società F.C. Pro Vercelli; vista l’istanza formulata in data odierna da parte della difesa della società ...

Caos ripescaggi - nuovo appello dei club : 'Il governo azzeri tutto e ci dia la Serie B' : L'appello congiunto è indirizzato al sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, e anche al presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina , , : si chiede l'intervento del governo '...

Le notizie più importanti del giorno – Caos ripescaggi in Serie B : Le notizie più importanti del giorno – E’ una situazione caldissima per quanto riguarda il campionato di Serie B ma non solo in arrivo novità anche per il massimo campionato italiano. E’ in arrivo entro le prossime ore la sentenza del Tar. Alle 9.30 si è riunita la camera di Consiglio presso la sezione 1-ter del Tar del Lazio, due le possibilità: o riconosce la decisione del Collegio di Garanzia del Coni o la ribalta. Secondo le ...

Caos Serie B e Serie C - la Ternana minaccia : “in campo con riserva” : Il Collegio di difesa della Ternana Calcio S.p.A di concerto con la proprietà e con il Presidente ha informato la Lega Italiana Calcio Professionistico, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la F.I.G.C. che qualora la Ternana Calcio S.p.A. sia costretta a partecipare alla gara in programma nel calendario di Lega Pro nel prossimo fine settimana, tale partecipazione a detto campionato dovrà intendersi con riserva in quanto è ferma ...

Caos Serie B - il Catania all’attacco : tutte le mosse del club siciliano : Il Calcio Catania rende noto che mercoledì 26 settembre, dinanzi al TAR del Lazio, saranno presenti tutti i legali incaricati della tutela in ambito amministrativo ed in ambito sportivo, per rappresentare sotto ogni aspetto le ragioni della società. Il collegio difensivo composto dagli avvocati Tedeschini, Gitto, Chiacchio e Reitano, precisa che, in aggiunta alla costituzione nel giudizio promosso dalla Pro Vercelli, la cui domanda ...

Caos Serie B - l'Entella scrive a Fabbricini. Possibile una clamorosa protesta : ...con il direttore generale Michele Uva 'per comprendere - si legge nella missiva - i motivi per i quali la Figc non ha ancora assunto i provvedimenti amministrativi disposti dal colleggio dello Sport, ...

Serie 'Caos' - Giorgetti a 'La Sicilia' : 'Il governo interverrà se necessario' : ... 'È un periodo frenetico per il governo e fra l'altro voglio rispettare tutti gli appuntamenti - a parlare è sempre Giorgetti - per quanto riguarda lo sport occorrono interventi specifici, l'...

Le notizie del giorno – Juventus ‘minacciosa’ ed il procedimento su Ronaldo - Caos in Serie B : Le notizie del giorno – Si è conclusa con il botto la prima giornata della fase a gironi di Champions League, successo della Juventus che ha avuto la meglio del Valencia con il risultato di 0-2 grazie alla doppietta di Pjanic su calcio di rigore. Brutta reazione di Cristiano Ronaldo, il portoghese ha preso per il capelli Murillo, espulsione che può essere considerata giusta, il calciatore adesso rischia anche tre giornate di ...

Caos Serie B - istanza di sei club al Governo : Novità importanti per quanto riguarda la Serie B, sei club, Pro Vercelli, Ternana, Siena, Novara, Catania, Virtus Entella hanno firmato un’istanza per chiedere al Governo di intervenire “mediante l’adozione di un provvedimento straordinario e nell’esercizio delle funzioni di vigilanza ad esso attribuito, al fine di azzerare tutti i contenziosi attualmente in essere e, conseguentemente, provvedere al reintegro di ...

Serie B a 19 o a 22 squadre? Nel Caos dei ricorsi sei club sperano nel ripescaggio. Ma l’Entella ha già esordito in Serie C : C’è la Serie B che a un mese dall’inizio ancora non sa se sarà a 19 squadre (come stabilito dalla Lega, in accordo con Figc e Coni) o a 22 (come previsto dalle regole). La Serie C che, a catena, brancola nel buio: quattro squadre (Catania, Ternana, Novara e Siena) che aspettano il ripescaggio, sei partite già rinviate (altrettante lo saranno il prossimo weekend), ricorsi in ogni grado della giustizia sportiva ed amministrativa, sentenze ...

Caos Serie B : Entella verso la riammissione - ma ha già giocato in C : L'Entella non si era unita ai ricorsi delle altre e martedì ha così esordito in Serie C, battendo il Gozzano per 3-1: la partita va verso l'annullamento. L'articolo Caos Serie B: Entella verso la riammissione, ma ha già giocato in C è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.