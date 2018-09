Candy cinese | venduta ad Haier per 475 milioni Ultime notizie | la transazione sarà

Anche la Candy è diventata cinese : Se n'è andata Anche la Candy: l'ultima bandiera italiana negli elettrodomestici bianchi, quelli che hanno fatto il miracolo economico degli anni Sessanta, ieri è stata ammainata, sostituita dal ...

Candy diventa cinese : marchio ceduto per 475 milioni : Un altro pezzo dell'economia italiana finisce sotto il controllo cinese. Si tratta degli elettrodomestici Candy, acquistati dal gruppo Qindao Hayer per 475 milioni di euro. Al gruppo cinese, quotato sul listino di Shanghai, andrà il 100% dello storico marchio di proprietà della famiglia Fumagalli. Nel giugno dello scorso anno Candy aveva annunciato un ambizioso piano di investimenti da quasi 300 milioni di euro in tre anni, di cui circa 100 in ...

Il gruppo cinese Haier comprerà Candy : Il gruppo cinese Hayer – una multinazionale di elettrodomestici e elettronica di consumo – comprerò la società italiana Candy, che ha sede a Brugherio, in provincia di Monza, ed esiste dal 1945. Haier, che completerà l’acquisto attraverso la società controllata The post Il gruppo cinese Haier comprerà Candy appeared first on Il Post.