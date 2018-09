Campagna contro Di Battista | Fascista! Lui | mai detto di essere di

Di Battista in America Latina : "È un fascista"/ Campagna social contro membro M5s : "Razzista contro migranti" : Di Battista in America Latina: "È un fascista". Ultime notizie, Campagna social contro l'esponente del Movimento 5 Stelle: "Razzista contro migranti".(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:25:00 GMT)

Manovra - Meloni : “Se non c’è flat tax e taglio tasse - faccio Campagna contro. Ho paura del M5s su economia” : “Manovra? Pretendo che ci sia la flat tax e un rivoluzionario taglio delle tasse. Ho paura che il M5s abbia sostenuto Salvini sul tema dell’immigrazione, pur non condividendone la posizione, per chiedere in cambio di decidere sulle materie economiche. Se la Lega accetta questo scambio, io voto contro la Manovra e faccio pure la campagna contro”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dalla leader di Fratelli d’Italia, ...

Campagna nastro rosa : a ottobre visite gratuite contro il tumore al seno con Filippa Lagerback e Federica Panicucci : ottobre torna ad essere il mese della prevenzione con LILT – Lega italiana per la Lotta contro i Tumori che lancia la Campagna nastro rosa, con il patrocinio del Ministero della Salute. Un progetto volto alla sensibilizzazione di un numero sempre più ampio di donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella. “Nell’ultimo quinquennio è aumentata del 15% l’incidenza del tumore al seno, soprattutto tra le ...

'Nonno ascoltami' : la Campagna di prevenzione contro i disturbi uditivi : Giunta alla sua nona edizione, l'iniziativa farà tappa anche nel Molise: a Termoli, domenica 30 settembre, in piazza Vittorio Veneto; a Campobasso, domenica 7 ottobre, in piazza Vittorio Emanuele ...

Medici contro il razzismo - al via una Campagna per combatterlo : Forse esiste ancora tra i cittadini Italiani, la voglia di manifestare per l'accoglienza e la voglia di andare contro la tendenza antimigratoria, dai toni a volte apparentemente razzisti, che sembra aver preso in ostaggio il nostro Paese. La voglia di lottare su questo tema sembra essere quasi estinta nelle file della politica moderna, o all'interno delle grandi istituzioni, dove invece di spingere per ideali come quelli di libertà e uguaglianza ...

Ora Maurizio Martina diserta Atreju : "Inaccettabile la Campagna contro il nostro Fiano" : Vengo, anzi no, non vengo. Maurizio Martina non sarà ad Atreju 2018, la tradizione festa della destra italiana tenuta da Fratelli d"Italia, alla quale avrebbe dovuto partecipare.Il motivo? Un manifesto, contro il parlamentare del Partito Democratico Emanuele Fiano, facente parte della campagna di comunicazione per pubblicizzare l"evento in programma dal 21 al 23 settembre all"Isola Tiberina, Roma.Si tratta della campagna social ideata dai ...

Martina diserta Atreju : la Campagna social contro Fiano è "inaccettabile" : "Il segretario del Partito democratico, Maurizio Martina, non parteciperà ad Atreju, la Festa di Fratelli d'Italia. La decisione è stata assunta dopo aver visto l'inaccettabile campagna di comunicazione che prende di mira diversi esponenti tra cui il parlamentare del PD, Emanuele Fiano".È quanto si legge in una nota del partito Dem. Il riferimento è alla campagna social ideata dai giovani di FdI, in cui il deputato ...

Xiaomi prende in giro Apple/ Ecco la Campagna virale “contro” iPhone : agli stessi prezzi tanti gadget : Xiaomi in giro Apple. La celebre azienda ha presentato di recente gli ultimi costosissimi iPhone, facendo storcere il naso sia agli estimatori che alle aziende concorrenti.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 14:00:00 GMT)

"Andare lontano" - due fratellini per la Campagna Telethon contro malattie genetiche rare : Ma anche per Valentina, Rafael, Parker, Sebastian, Widad, Tommaso, Schana e i tanti altri piccoli pazienti venuti da tutto il mondo nei nostri Istituti di ricerca, per andare lontano. Il nostro ...

Moto3 – Una nuova livrea per un nobile fine : lo Sky Racing Team VR46 e la sua Campagna ambientalista contro l’inquinamento degli oceani : Lo Sky Racing Team VR46 sostiene la campagna contro l’inquinamento degli oceani: a Misano spunta la nuova livrea per le moto della squadra di Valentino Rossi A sostegno della campagna ‘Sky Ocean Rescue – Un Mare da Salvare’ si schiera anche il Team di Moto3 capitanato da Valentino Rossi. In occasione del tredicesimo appuntamento con il campionato sul circuito di Misano, lo Sky Racing Team VR46 si presenta con le sue ...

I comboniani con il Papa : "Contro di te una concertata Campagna di diffamazione" : ...ci ha resi ancora più consapevoli della necessità di una Chiesa profetica a fronte dell'iniquità di un sistema economico-finanziario predatorio che arricchisce una minoranza e fa crescere nel mondo ...

Brasile : attentato contro Bolsonaro insanguina Campagna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nike - la scelta del testimonial contro Trump fa discutere : è Colin Kaepernick il volto della nuova Campagna : Per la campagna pubblicitaria creata ad hoc per festeggiare i 30 anni dello slogan #JustDoIt, la Nike ha ingaggiato Colin Kaepernick come volto. Una presa di posizione netta. L’ex quarterback dei 49ers nel 2016 è stato infatti protagonista di un episodio importante: durante il rituale pre-match con l’inno americano in sottofondo, lui decise di inginocchiarsi per protestare contro le violenze della polizia contro gli afroamericani. ...