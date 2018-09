Camera commercio | Algieri | Registro imprese è la sentinella del territorio

"No soppressione della Camera di Commercio di Terni" - c'è l'assemblea : Prosegue l'azione di mobilitazione promossa dal Comitato "No soppressione della Camera di Commercio di Terni". Mercoledì 19 settembre presso il mercatino di Foro Boario sono state raccolte ...

Camera di commercio unica «Uno schiaffo al Maceratese» : ...così sotto rappresentata? Ricordo tutte le battaglie fatte per garantire ai nostri territori una rappresentanza autorevole ed efficiente nella gestione degli aiuti allo sviluppo della nostra economia ...

Camera di Commercio Irpinia Sannio - Mastroberardino in pole position per la presidenza : Secondo le indiscrezioni sarà braccio di ferro tra Oreste la Stella e Piero Mastroberardino la corsa per la presidenza del nuovo Ente Camerale Irpinia Sannio. Dopo che la settimana scorsa il ...

Economia. Camera di Commercio di Ravenna : saldo delle imprese ancora negativo - crescono le straniere : La Camera di Commercio di Ravenna comunica l'andamento delle imprese negli ultimi dodici mesi . Al 30 giugno 2018 le imprese iscritte nel Registro delle imprese di Ravenna sono 39.219, 240 in meno ...

La voce della Politica Progetto 'Sinergie per lo sviluppo' per la Camera di Commercio ItalAfrica : ... Stati, Unione Africana, Banca Africana per lo Sviluppo, le varie Unioni tra Stati africani, e sviluppare politiche di lungo respiro tramite supporto diretto e investimenti a favore dell'economia ...

Camera di commercio - i giudici accolgono sospensiva : BRINDISI - I giudici amministrativi hanno accolto la richiesta di sospensiva presentata dagli avvocati della Camera di commercio di Brindisi, dopo i provvedimenti sull'accorpamento con quella di ...

Trani News - Il piccolo commercio continua a finanziare la cultura ma a "i dialoghi di Trani" solo briciole dalla Camera di commercio mentre ... : ... ma anche il territorio pugliese ed il suo patrimonio grazie ad una serie di attività volte alla valorizzazione delle sue risorse, quali itinerari storico-artistici, appuntamenti musicali, spettacoli ...

Tagli alla sanità - beffa Camera di Commercio e fallimento Cosif : per la Cisl "sarà un settembre torrido" : Tutto questo, sia chiaro a tutti per evitare che qualche sindaco versi lacrime da coccodrillo, è stato possibile per una sgradevole arrendevolezza della politica locale e degli stessi sindaci. Sul ...

Ilva - scontro M5S-Camera di Commercio a Taranto : Alla vigilia del vertice sull'Ilva convocato per lunedì mattina al Mise dal ministro Luigi Di Maio tra Arcelor Mittal e sindacati per discutere di occupazione, il problema dell'acciaieria ma, ...

Camera di Commercio di Ascoli - visita dell'ambasciatrice d'Italia in Moldova : La Repubblica di Moldova, un Paese "giovane" che si trova oggi in un periodo di transizione verso una vera economia di mercato: di questo si è parlato durante l'incontro che la Camera di Commercio ha organizzato presso la Sala Gialla, in occasione della visita di S.E. Valeria Biagiotti, Ambasciatrice d'...

Alla Camera di Commercio la presentazione della guida turistica "La Città Metropolitana di Reggio Calabria tra Cultura - Natura e Ospitalità' : Il turismo è un settore che potrebbe trainare l'intera economia della Città Metropolitana ma nel medio e lungo periodo i dati delle rilevazioni Istat evidenziano una scarsa vivacità e dinamicità in ...

Per Pietro De Padova di Cia Due Mari Taranto Brindisi “E’ uno tzunami” la Camera di Commercio di Taranto : Taranto. “Il futuro di Taranto e della sua provincia non può continuare ad essere giocoforza legato solo ed esclusivamente alla

Camera di Commercio : voucher e punto di assistenza digitale per sostenere le imprese aretine : Digitalizzazione del sistema economico, alternanza scuola lavoro e turismo sono le priorità di interventi individuate dalla recente legge di riforma per l'intero sistema Camerale. E proprio per ...

Dal Ministero della Giustizia il via libera all'OCC della Camera di Commercio di Catanzaro : Con provvedimento del Direttore Generale datato 30 luglio 2018, il Ministero della Giustizia ha iscritto l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento , in breve anche OCC, della ...