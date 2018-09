CALENDA CONTRO BOCCIA “CONFINDUSTRIA LEGHISTA” Ultime notizie | Orfini PD | “Sudditanza

La cena di CALENDA e la contro-cena di Zingaretti : Lo spettacolo che sta offrendo il Partito Democratico è imbarazzante e disarmante. Un partito senza leader e, soprattutto, senza un orizzonte politico; vorrebbe rappresentare qualcuno, ma non sa ancora chi. La patata bollente è stata lasciata nelle mani del povero Martina, che sembra diventato l'uomo più solo del Paese, ma la deriva è iniziata molto prima. Per la precisione, tutto è incominciato quando Renzi si è preso il partito e poi anche ...

Pd - dopo la cena da CALENDA arriva la "controcena" di Zingaretti : Un imprenditore, un operaio, uno studente, un professore, un volontario e un professionista. Può suonare come l'inizio di una barzelletta, invece è l'elenco degli invitati che prenderanno parte alla ...

Pd - Zingaretti contro la cena CALENDA : 'Vado in trattoria con un operaio e uno studente' : L'invito a cena di Carlo Calenda a Paolo Gentiloni, Matteo Renzi e Marco Minniti per serrare i ranghi dell'opposizione e avviare la rifondazione del Pd continua a tenere banco nel Pd. 'Ieri Paolo ...

Carlo CALENDA CONTRO Massimo Cacciari : 'Pidiologo - bisogna lavorare per unire' : Carlo Calenda attacca i pidiologi che continuano a lavorare contro il partito. 'Qualsiasi iniziativa che tocchi il Pd ', tuona l'ex ministro su Twitter, 'diventa ragione di polemica, anche se l'...

Scontro nel Pd sul congresso - la mossa - con cena - di CALENDA : Roma, 16 set., askanews, - Sale la tensione nel Pd sui tempi del congresso. Dopo le parole del presidente Matteo Orfini, che ha proposto di sciogliere e rifondare il Pd perchè 'com'è oggi non funziona'...

PD - CALENDA PROPONE INCONTRO A GENTILONI - RENZI E MINNITI/ Ultime notizie : “Impediamo sottomissione al M5s” : Orfini, "sciogliamo e rifondiamo il Pd": Ultime notizie, la proposta choc del presidente del Partito Democratico secondo cui "cambiare nome non basta".(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 17:42:00 GMT)

Pd : CALENDA propone incontro a Minniti - Gentiloni e Renzi : La Storia non sarà clemente con i quattro leader del Pd, Renzi, Gentiloni, Calenda, Minniti che condividono la stessa linea politica se per ragioni egoistiche non riusciranno a sedersi intorno a un ...

Quella cena da CALENDA per risuscitare la sinistra. Scontro Orfini-Zingaretti : Matteo Renzi è 'un protagonista della vita politica italiana e ha tutto il diritto di dire ciò che pensa, come ce lo ho io'. Tuttavia, prosegue, 'si è aperta nel Paese una competizione su quello che ...

Il Wwf e altre associazioni ambientaliste ricorrono al Tar contro il CALENDArio venatorio : ... all'insegna degli appetiti del mondo venatorio e nel disprezzo invece non solo delle richieste delle associazioni ambientaliste e animaliste, ma anche del parere del mondo scientifico. Eclatante è ...

CALENDArio economico 10 " 14 settembre 2018 : tutti gli appuntamenti da tenere sotto controllo : In area euro, il dato maggiormente importante sarà la rilevazione SEQ sul sentimento dell'economia tedesca: gli analisti si attendono un dato lievemente peggiore rispetto al mese precedente , da -13,...

Nations League : CALENDArio gare Italia da settembre a novembre contro Polonia e Portogallo : L'Italia di Roberto Mancini riparte dalla Nations League e dalle amichevoli contro Polonia e Portogallo, in programma tra settembre e novembre nell'inedita formula della doppia sfida. In settimana è previsto il debutto del nuovo torneo UEFA, il quale mette in palio la qualificazione ai play off per gli Europei 2020 alla Nazionale che conquista il primo posto nel girone. Se, ad esempio, l'Italia dovesse vincere il proprio gruppo, avrebbe la ...

Atto vandalico contro sede della Lega - Tartaglione : Non posso che esprimere solidarietà alla Consigliera regionale CALENDA : La violenza, in tutte le sue forme, non può essere mai accettata come uno strumento di espressione politica.