Calcio |  Juve in fuga | 3-1 al Napoli; Roma vince derby | Lazio ko 3-1

agi

: In questo primo mese di calcio vero è stata quasi più la #Juve di #Bernardeschi che la Juve di #Ronaldo #FrosinoneJuve - capuanogio : In questo primo mese di calcio vero è stata quasi più la #Juve di #Bernardeschi che la Juve di #Ronaldo #FrosinoneJuve - OnlySisa : RT @NPAFNSIN: Se uno scontro al vertice lo mandi ad arbitrare, in casa di chi è già abituato a rubare da oltre 1 secolo, all'amico di #Alle… - mrfrank110285 : RT @NPAFNSIN: Se uno scontro al vertice lo mandi ad arbitrare, in casa di chi è già abituato a rubare da oltre 1 secolo, all'amico di #Alle… -

(Di sabato 29 settembre 2018) La Juventus allunga in classifica, infila la settima vittoria consecutiva e, soprattutto, ridimensiona la sua unica avversaria di questo campionato che sembra destinato a chiudersi presto, ildi Carlo Ancelotti. I bianconeri vincono 3-1 e volano a 21 punti, + 6 proprio sui partenopei secondi (in attesa del Sassuolo che domani sera affronta il Milan e che,ndo, diventerebbe secondo in solitaria a -5 dalla Juve). La partitissima di Torino, secondo anticipo del sabato di campionato, è cominciata in salita per i ragazzi di Allegri: dopo 10 minuti ilè passato in vantaggio con un gol di Mertens che ha chiuso una combinazione bellissima. Da quel momento, però, la gara è cambiata ed è toccato al giocatore più atteso cambiare la partita. Cristiano Ronaldo ha confezionato ...