?Calcio in lutto | addio a Luigi Agnolin | arbitro mondiale | fu diggì della Roma

Calcio in lutto - è morto l'ex arbitro internazionale Luigi Agnolin : ROMA - E' morto oggi a 75 anni l'ex arbitro internazionale Luigi Agnolin . arbitro dal 1961, ha diretto 226 gare in Serie A in cui esordì il 18 marzo 1973 in Fiorentina - Cagliari , 3-0,. Nominato ...

Calcio in lutto per la scomparsa di Agnolin : ROMA - È morto oggi l'ex arbitro internazionale Luigi Agnolin . Arbitro dal 1961, ha diretto 226 gare in Serie A in cui esordì il 18 marzo 1973 in Fiorentina-Cagliari, 3-0,. Nominato arbitro ...

Lutto nel mondo del Calcio - si è spento Luigi Agnolin : l’ex arbitro aveva 75 anni : Si è spento questa mattina uno dei fischietti più famosi degli anni ’80, celebre il suo alterco con Bettega, all’epoca attaccante della Juventus Il mondo del calcio piange Luigi Agnolin, ex arbitro scomparso questa mattina all’età di 75 anni. Senza dubbio uno dei fischietti più famosi in Italia nel corso degli anni ’80, durante i quali non mancano gli aneddoti relativi al suo modo di relazionarsi con i ...

“Mi manchi!”. Incidente stradale - muore un giovane 27enne. Lutto nel mondo del Calcio. Il dolore degli amici : Lutto nel mondo del calcio. Drammatico l’epilogo di un Incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo le strade della provincia di Siracusa, in Sicilia. Il team manager del Siracusa calcio Davide Artale di 27 anni è morto la notte scorsa in un Incidente stradale in contrada Spinagallo, a quindici chilometri da Siracusa: nell’impatto è rimasto ferito al collo e con un lieve trauma cranico Maurice Gomis, 20 anni, portiere ...

Lutto nel mondo del Calcio dilettantistico - morto in un incidente Alex D'Errico : successo a Genova Il giovane calciatore aveva 25 anni. Fatale, per lui, un tragico incidente stradale Alex D'Errico , 25 anni e volto noto del calcio dilettantistico , ha perso la vita sabato scorso a ...

Lutto nel mondo del Calcio : morto ex difensore di Fiorentina e Sampdoria [NOME e DETTAGLI] : Lutto nel mondo del calcio, è morto all’età di 69 anni, Giancarlo Galdiolo, ex difensore della Fiorentina (dal 1970 al 1980) e della Samp (80-82). La notizia è arrivata direttamente dal figlio Alessandro attraverso un messaggio su Facebook: “Dopo una lunga malattia durata piu’ di 8 anni ci lascia un altro grande campione! Fai buon viaggio papa”. Galdiolo era affetto da una forma di demenza frontale temporale come ...

Olanda - lutto nel Calcio giovanile : portiere di 13 anni muore dopo lo scontro un avversario : Choc nel mondo del calcio giovanile olandese: il portiere 13enne dell'MvR di Heerenberg è morto dopo essersi scontrato in campo con un avversario. dopo aver perso i sensi, ne è stato dichiarato il decesso dopo il trasporto in ospedale: "Siamo profondamente scossi".Continua a leggere

Calcio italiano in lutto : è morto Mario Facco : ROMA - ' La Lazio, il suo presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell'ex calciatore biancoceleste Mario Facco e si uniscono al dolore ...

Carlo Della Corna morto : Calcio Como in lutto/ Ultime notizie - aveva 66 anni - ha giocato anche in Serie A : Carlo Della Corna morto: calcio Como in lutto. Ultime notizie, aveva 66 anni, ha giocato anche in Serie A vestendo la maglia dell'Udinese. Faceva l'allenatore dei giovani(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 14:08:00 GMT)

Che ipocrisia voler bloccare il Calcio per lutto : Una reazione umana, calda, profonda e non «politica» o demagogica come quella sussurrata e avanzata ora da chi dovrebbe osservare un minuto di silenzio, lui per primo, invece di inscenare contenziosi ...

I segni del Lutto Nazionale in tv (con lo stridore del Calcio in sottofondo) : ...

“Ciao mister”. Calcio italiano in lutto - addio al ‘cappello’ più famoso della serie A : È stato il Cagliari a dare la notizia, ricordandolo su Twitter come un “grande uomo di Calcio”. Anche il Torino e il suo presidente Urbano Cairo “profondamente addolorati, esprimono il commosso cordoglio e la vicinanza ai famigliari”. “Erano – si legge su torinofc.it – gli anni del tremendismo granata e lui, l’allenatore con il colbacco, seppe esaltare quell’orgoglioso senso di appartenenza ...

Lutto nel mondo del Calcio - si è spento Gustavo Giagnoni - l’allenatore col colbacco : Il Cagliari ha dato la notizia della scomparsa di Gustavo Giagnoni, conosciuto nel mondo del calcio come l’allenatore col colbacco Il calcio italiano è in Lutto per la morte di Gustavo Giagnoni. L’ex tecnico si è spento a 85 anni. E’ stato il Cagliari a dare la notizia, ricordandolo su twitter come un “grande uomo di calcio“. Anche il Torino e il suo presidente Urbano Cairo “profondamente addolorati, ...

Calcio in lutto : è morto Gustavo Giagnoni - l'allenatore col colbacco : TORINO - E' morto Gustavo Giagnoni , allenatore che in carriera ha guidato tra le altre il Torino, 1971-1974,, Milan, 1974-1976, e Roma, 1977-1979,. Aveva 85 anni. La notizia è apparsa sul sito della ...