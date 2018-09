Calcio | ancora una vittoria per l' Inter | 2-0 sul Cagliari

Calcio - sesta giornata di Serie A : Juve ancora prima a punteggio pieno - vittorie anche per Napoli - Lazio - Roma e Genoa : E’ terminato poco fa (in attesa dei due posticipi programmati per domani SPAL-Sassuolo ed Empoli-Milan) il sesto turno della Serie A 2018-19, il primo tra i turni infrasettimanali. Dopo la vittoria per 2-1 dell’Inter sulla Fiorentina (a segno Icardi su rigore e D’Ambrosio), rispondono con importanti vittorie anche le altre big. La Juve rimane salda in testa alla classifica a punteggio pieno (6 vittorie su 6) dopo aver sconfitto il Bologna per ...

Probabili formazioni Serie A fantaCalcio - 6^ giornata : gioca ancora Cristiano Ronaldo : Probabili formazioni Serie A fantacalcio – La 5^ giornata del campionato di Serie A è andata da poco in archivio ma adesso è il momento di scendere subito in campo per il turno infrasettimanale, nel primo match di fronte l’Inter contro la Fiorentina. La Juventus in campo contro il Bologna, non riposa Cristiano Ronaldo, il portoghese ancora dal primo minuto, dovrebbe trovare spazio anche Bernardeschi, positivo contro il ...

Il Calciomercato oggi – Ibrahimovic può cambiare ancora maglia : Il calciomercato oggi – Zlatan Ibrahimovic si è trasferito in America e si è confermato protagonista sia dentro che fuori dal campo, si continua a parlare del futuro dell’attaccante svedese, novità a sorpresa nelle ultime ore. Secondo quanto riporta il tabloid inglese The Sun l’attaccante avrebbe ricevuto un’offerta dal Malmo, club in cui è cresciuto. “Sì, è vero, ho ricevuto una chiamata dal Malmö. Vorrebbero che tornassi a casa. È ...

Rosso a Ronaldo - ancora la sorella : 'E' il re del Calcio - nessuno lo distruggerà' : ... fa male così, fa male l'ingiustizia, e sono preoccupata per un professionista, per un uomo che rispetta il calcio come pochi, per un uomo che dà il cuore per lo sport di cui è il re. E' vergognoso ...

Probabili formazioni fantaCalcio Serie A - 4^ giornata : Mertens e Caldara ancora in panchina - sorpresa Torino

Probabili formazioni fantaCalcio Serie A - 4^ giornata : Dybala ancora in panchina

Calcio - Nations League : ancora male l’Italia che esce sconfitta per 1-0 dal match contro il Portogallo : La prima edizione della Nations League 2018 non è per nulla iniziata nel migliore dei modi per la Nazionale di Mancini. I primi due match contro Polonia e Portogallo potevano essere un importante banco di prova per ripartire e dimenticare la delusione della mancata partecipazione al recente Mondiale di Russia e invece contro la Polonia è arrivato un risicato pareggio mentre questa sera, contro il Portogallo, una sconfitta causata da una rete di ...

Cina - il Calcio non è ancora roba tua : il Milan il fiore all'occhiello del fallimento : ... lasciandoli liberi d'indebitarsi oltre ogni limite e d'esportare capitali, ma lanciò, per il calcio, un piano simile al 'Progetto 119' , varato dai cinesi per sviluppare lo sport prima delle ...

Fifa 19 : Serie B senza licenza ufficiale. Sarà ancora Calcio B! Solo le 3 retrocesse con stemma e divisa ufficiale : Purtroppo le speranze degli scorsi mesi si sono vanificate: in Fifa 19 la Serie B Sarà senza licenza ufficiale e continuerà a chiamarsi Calcio B. In realtà c’era da aspettarlo visti i grandi problemi che il campionato cadetto sta affrontando in queste settimane, problemi dovuti al mancato ripescaggio di 3 club, con il campionato che […] L'articolo Fifa 19: Serie B senza licenza ufficiale. Sarà ancora Calcio B! Solo le 3 retrocesse ...

FantaCalcio 2018-2019 : devi ancora fare l’asta? Le quotazioni aggiornate. Consigli e possibili sorprese : Il campionato è già cominciato, ma è sempre tempo di Fantacalcio. Il mercato è chiuso da tempo, al contrario degli altri anni, per cui molti hanno già avuto modo di fare l’asta e cominciare in anticipo rispetto al passato. Altri, invece, attendono ancora. Ecco, dunque, le quotazioni aggiornate. CLICCA QUI PER LE quotazioni DI FANTAGAZZETTA DOPO LA SECONDA GIORNATA I Consigli e le possibili sorprese di OA Sport per il Fantacalcio ...

FantaCalcio 2018-2019 : devi ancora fare l’asta? I consigli - i jolly da bonus e le possibili sorprese : Primi bilanci per il campionato di calcio di Serie A 2018-2019 dopo due giornate. Juventus e Napoli sono ripartite subito alla grande e si trovano al comando della classifica insieme alla sorprendente Spal. Brutto inizio invece per le due milanesi, con l’Inter ad un punto e il Milan a secco, ma con una partita in meno. Dopo il pareggio 3-3 di ieri sera, Roma e Atalanta sono appaiate a quota quattro, mentre in coda troviamo la Lazio, che ha perso ...

Zazzaroni : Circo Ronaldo ancora chiuso - Juve concreta e vincente - Calcio : Lo stesso Ronaldo si muove come un ottimo giocatore della Juve, non come il primissimo al mondo: quando serve ed è servito, sa rendersi pericoloso, altrimenti disegna linee di passaggio, apre vuoti, ...

Calciomercato - i calciatori che possono ancora lasciare la Serie A