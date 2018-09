Briatore attacca la gente del sud | “Follia dargli il reddito di cittadinanza”

blogitalia.news

(Di sabato 29 settembre 2018) Flavio: “Al sud lanon ha voglia di lavorare, una folliaildi cittadinanza” Flavio, a volte, è impagabile per il modo schietto e divertente con cui dice cose che altri, perchè politically correct, eviterebbero anche solo di nominare. Forse per questo non ha mai voluto scendere ufficialmente in politica, anche se politica la fa almeno da vent’anni, con uscite come questa: “Al Sud lanon ha voglia di lavorare.ildi cittadinanza mi sembra una follia perchè paghi lache sta sul divano. Sul divano ci sono già gratis, poi addirittura li paghi. Prenderanno un divano a quattro piazze”. Il patron del Billionaire premia, viceversa, la politica di respingimento degli immigrati (“ormai sappiamo da dove vengono e bisogna fermarli prima che partano”) oltre che la flat tax, entrambe le cose ...