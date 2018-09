Brasile in finale

Mondiali Volley 2018 – Il Brasile domina la prima semifinale - le voci dei protagonisti nel post partita : Brasile-Serbia 3-0, le voci dei protagonisti della prima semifinale dei campionati del mondo 2018 Dopo la vittoria conquistata dal Brasile sulla Serbia per 3-0 (25-22, 25-21, 25-22), la nazionale verdeoro è la prima finalista del Campionato del Mondo 2018. Ecco le voci dei protagonisti al margine della semifinale giocata oggi pomeriggio al PalaAlpitour. GRBIC: “non penso che la mia squadra non abbia giocato bene, ovviamente potevamo fare ...

Volley - Mondiali 2018 : il Brasile vola in Finale - i Campioni Olimpici stritolano la Serbia! Verdeoro imbattibili : Il Brasile è la prima finalista dei Mondiali 2018 di Volley maschile dopo aver sconfitto la Serbia con un netto 3-0 (25-22; 25-21; 25-22). Al Pala Alpitour di Torino, i Campioni Olimpici hanno dettato legge soprattutto in attacco e a muro, domando le velleità dei coriacei slavi e riuscendo così ad accedere all’atto conclusivo della rassegna iridata per la sesta volta nella loro storia: dopo quello perso nel 1982 contro l’Unione ...

LIVE Brasile-Serbia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : prima semifinale - i verdeoro partono forte : 1-0 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brasile-Serbia, prima semifinale dei Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino le due squadre si sfidano per un posto nell’atto conclusivo di domani contro la vincente di USA-Polonia: si preannuncia una partita particolarmente avvincente e appassionante aperta davvero a ogni risultato, può succedere davvero di tutto in un confronto tra due eccellenti formazioni che si ...

Volley - Mondiali 2018 : oggi le semifinali! USA favoriti sulla Polonia - il Brasile sfida la Serbia per la quinta finale consecutiva : Siamo arrivati al momento clou dei Mondiali 2018 di Volley maschile, oggi si giocano le semifinali al Pala Alpitour di Torino. Purtroppo non ci sarà l’Italia che è stata eliminata dopo aver subito due nette lezioni da Polonia e Serbia, nel capoluogo piemontese andranno in scena due partite che si preannunciano particolarmente avvincente e appassionanti aperte a ogni risultato. Brasile vs Serbia (ore 17.00): I verdeoro sono riusciti ...

Volley - Mondiali 2018 : USA-Brasile vale il primo posto - l’Italia cerca l’impresa con la Polonia. Chi vola in semifinale? Le partite di oggi : oggi si conclude la terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile, al Pala Alpitour di Torino si giocano gli ultimi due incontri che definiranno il quadro delle semifinali in programma domani sempre nel capoluogo piemontese. USA e Brasile hanno già conquistato l’ingresso tra le quattro grandi del Pianeta grazie alla doppia vittoria ottenuta sulla Russia, dunque le due formazione si sfideranno per il primo posto nel girone in uno scontro ...

Volley - Mondiali 2018 : USA stratosferici - asfaltata la Russia! Americani in semifinale col Brasile - eliminati i Campioni d’Europa : Gli USA hanno letteralmente surclassato la Russia con un roboante 3-0 (25-22; 25-23; 25-23) e si sono qualificati alle semifinali dei Mondiali 2018 di Volley maschile a braccetto col Brasile che domani affronteranno nello scontro diretto per il primo posto nel girone mentre i Campioni d’Europa, sconfitti ieri dai verdeoro al tie-break dopo essere stati avanti per 2-0, vengono eliminati e devono salutare prematuramente la rassegna iridata. ...

Volley - Torneo Montreux 2018 : l’Italia batte il Brasile al tie-break e vola in Finale! Paola Egonu sugli scudi : L’Italia vola in Finale al Torneo Internazionale di Montreux, ultima competizione in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che scatteranno il prossimo 29 settembre in Giappone. Le azzurre hanno sconfitto il Brasile per 3-2 (19-25; 25-18; 22-25; 25-17; 15-12) al termine di una partita intensissima e avvincente: le ragazze di Davide Mazzanti hanno risposto presente dopo un avvio sottotono del Torneo coinciso con la sconfitta ...

