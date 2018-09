Bologna-Udinese streaming | ecco dove vedere la diretta della partita

Serie A - la Roma perde male a Bologna . Ok Lazio e Udinese : Dopo le vittorie di Sassuolo, Parma, Fiorentina e Inter negli anticipi giocati tra venerdì e sabato, la quinta giornata di Serie A è proseguita oggi alle 12:30 con l'anticipo dell'ora di pranzo tra il Torino di Walter Mazzarri e il Napoli di Carlo Ancelotti. La sfida è stata dominata dagli azzurri che si sono imposti per 3-1 grazie alla doppietta di Insigne e al gol di Verdi che hanno reso vano il rigore realizzato da Belotti. Alle 15 si sono ...

Risultati Serie A 5ª giornata – Roma in caduta libera - prima vittoria del Bologna : poker Lazio - colpo Udinese : Verdetti importanti nelle tre gare del pomeriggio: continua il periodo no della Roma, sconfitta a Bologna; vittoria per la Lazio sul Genoa, colpo Udinese in casa del Chievo Dopo la vittoria del Napoli sul campo del Torino nel lunch match, il pomeriggio della 5ª giornata di Serie A prosegue con tre incontri che regalano dei verdetti molto importanti. Prosegue il momento no della Roma che subisce la sua seconda sconfitta delle prime 5 gare ...