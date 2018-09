Boeri all' attacco dell' esecutivo | Più pensionati? Inutile e carissimo

Boeri all'attacco : «Lotta agli sprechi? L'unico è ridurre lo spread» : «Si dice che si potrebbero finanziare operazioni come quelle sulle pensioni contrastando gli sprechi. È una litania diffusa, ma gli sprechi sono difficili da ridurre perché la riduzione di ogni spreco ...

Boeri salva ancora la Fornero "No alle uscite anticipate" : Il presidente dell'Inps Tito Boeri di fatto mette un freno alla proposta avanzata dal governo e soprattutto dalla Lega per un superamento della legge Fornero con la "Quota 100". Sostanzialmente il Carroccio vuole rivisitare l'intero sistema pensionistico con un uscita dal lavoro a 62 anni che ribalta completamente i paletti fissati dall'ex ministro del Lavoro del governo Monti. Boeri è stato ascoltato in audizione davanti al Consiglio di ...

Inps - visite fiscali - ‘furbetti malattia’ e legge 104 : Boeri torna all’attacco : Il tema riguardante le visite fiscali e i cosiddetti ‘furbetti dalla malattia facile‘ rimane in primo piano nella Pubblica Amministrazione. Il 1° settembre 2017 venne introdotta la novità dell’algoritmo ‘Savio’, capace di elaborare i dati relativi a quei lavoratori che si assentano per malattia e riuscendo a scovare coloro che, in modo del tutto strategico, resta a casa […] L'articolo Inps, visite fiscali, ...

Lavoro - Boeri : la malattia costa 4 - 8 miliardi all'anno : Per il presidente dell'Inps, è importante estendere la competenza dell'Istituto sulle visite controllo ai dipendenti pubblici, sia d'ufficio che su richiesta dei dipendenti di Lavoro - malattia, ma ...

L'Inps di Tito Boeri sbaglia i calcoli : un assegno su quattro è sballato - scattano i rimborsi : L'Inps sbaglia i conti e si tiene ogni mese centinaia di euro che dovrebbe invece versare ai suoi iscritti. Se ne accorgono due trevigiani che prima protestano, inascoltati, con i funzionari locali, e ...