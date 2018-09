Boccia sponsorizza la Lega E Calenda lo attacca | Endorsement vergognoso

huffingtonpost

(Di sabato 29 settembre 2018) La Confindustria "è ufficialmente leghista. Chissà se le imprese credono anche nel piano B, nel trasformare l'Italia in una democrazia illiberale, nello spread fuori controllo etc. Mai un Presidente aveva fatto uncosì a un partito politico.".Lo scrive su Twitter l'ex ministro Carlocommentando le parole del presidente di Confindustria che intervenendo all'assemblea dell'associazione a Vicenza aveva dichiarato il suo sostegno al Carroccio: "Di questo Governo crediamo fortemente nella, è una componente importante, qui non si tratta di regionalità ma di risposte vere ai cittadini".