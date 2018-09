Boccia | Col rialzo dei tassi già sfumato un pezzo di manovra

Jobs act - la Consulta Boccia il calcolo degli indennizzi per i licenziamenti : La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015, meglio conosciuto come Jobs act, sul contratto di lavoro a tempo...

Pelonzi-Piccolo : Tar Boccia Raggi senza piano delocalizzazione : Roma – “Lo avevamo anticipato nelle settimane scorse: senza un piano di delocalizzazione degli impianti di autodemolizione, il Campidoglio avrebbe subito le conseguenze dei ricorsi degli operatori. Avevamo avvisato la maggioranza dei rischi di un provvedimento di chiusura senza dare seguito all’atto d’indirizzo regionale. Il Tar proprio su questo punto ha dato ragione ai ricorrenti. Non aver predisposto un piano delle ...

Boccia : 'Detassare il lavoro domenicale per i piccoli - così aprono tutti' : "Al governo siamo ancora alla fase adolescenziale. Un ministro deve tutelare i suoi elettori o l'interesse nazionale? - ha poi aggiunto -. Non c'è più pazienza, si vuole tutto e subito ma così non si ...

Chi è Lorella Boccia - la nuova conduttrice di Amici e fidanzata di Niccolò Presta : Bella, talentuosa e innamorata: Lorella Boccia è la nuova conduttrice del Daytime di Amici e la fidanzata di Niccolò Presta. Classe 1991, è nata a Napoli e sin da piccola ha sognato di lavorare nel mondo della tv. Ha iniziato a ballare quando aveva 4 anni e si è diplomata al Teatro San Carlo di Napoli. In seguito si è trasferita a Roma per lavorare come ballerina professionista. Il successo è arrivato grazie alla 12esima edizione di Amici, dove ...

Lorella Boccia e Niccolò Presta : fiori d’arancio in arrivo? : L'ex ballerina di Amici, con un post su Instagram, torna al giorno della proposta di matrimonio. La data delle nozze sembra...

Ikea - Bocciato il consiglio grande. Pd : 'La maggioranza non vuole ascoltare i cittadini' : PERUGIA Niente consiglio grande per discutere di Ikea e dell'ampliamento del centro commerciale Collestrada. Bocciatura senza appello da parte di Forza Italia e Fratelli d'Italia, rispettivamente ...

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sposano/ Video - la proposta di matrimonio : l’anello e le lacrime di gioia : Lorella Boccia e Niccolò Presta a breve si sposeranno. La ballerina lanciata da Amici e l’agente figlio di Lucio (noto manager dei vip), convoleranno a nozze nel 2019.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 18:33:00 GMT)

Amici di Maria De Filippi - Lorella Boccia sposa Niccolò Presta : Lorella Boccia, ballerina di Amici nell’edizione 2012-2013, e Niccolò Presta, agente e producer televisivo nonché figlio di Lucio Presta, si sposano. I due piccioncini fanno coppia fissa da 3 anni e ora è arrivato il momento di fare il grande passo “perché lui è quello giusto” spiega lei a Vanity Fair, “Non mi sono mai fidata degli uomini, Nic poi col tempo mi ha insegnato a farlo. Mi ha fatto capire che non tutti gli ...

Ponte Genova - Boccia : "Colpa del governo se non si farà entro l'anno" : Il presidente di Confindustria attacca anche le chiusure domenicali dei negozi: "Sono punitive e dogmatiche". E su Toninelli...

Ponte Genova - Boccia : 'Colpa del governo se non si farà entro l'anno' : Un Paese che blocca i cantieri è un Paese che non ha i fondamentali dell'economia. Chiediamo al governo un confronto sui dati in maniera trasparente, guardando al ritorno del capitale investito. La ...

Pagelle Italia-Polonia 1-1 : Chiesa cambia la partita - Balotelli Bocciato - miracoli Donnarumma : Pareggio prezioso in rimonta per l’Italia contro la Polonia nel primo match della Nations League 2018-2019. Il rigore trasformato da Jorginho ha risposto al vantaggio iniziale di Zielinski. Decisivo l’ingresso nella ripresa di Federico Chiesa. Pagelle Italia-Polonia 1-1 ITALIA: Donnarumma: 7. Se il migliore in campo è il portiere c’è per forza qualche problema. Gigi si inventa due miracoli incredibili nei primi tenta ...

Scuola - Coldiretti : mense Bocciate da un italiano su 4 : Più di un italiano su quattro (26%) ritiene scarsa la qualità del cibo offerto nelle mense della Scuola. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione dell’inizio dell’anno scolastico. Non è un caso che una netta maggioranza del 71% – sottolinea la Coldiretti – ritiene che le mense dovrebbero offrire i cibi più sani per educare le nuove generazioni dal punto di vista alimentare mentre solo il 12 per cento ritiene ...

Boccia : non indicare colpe - ma soluzioni : 13.56 "Non appiattirsi sul presente, non indicare sempre le colpe degli altri", ma "sentirsi addosso la responsabilità delle soluzioni, perché chi pensava di essere anti sistema ieri, oggi è sistema ed è al governo del Paese". Così il presidente di Confindustria,Boccia,all' Assemblea generale di Reggio Emilia. Poi sottolinea: "Inaccettabili" gli attacchi da parte della maggioranza ai "nostri presidenti". Confindustria è "autonoma". E avverte: ...

US Open – Tutta l’amarezza di Zverev : “devo migliorare negli Slam. Collaborazione con Lendl? Troppo presto per Bocciarla” : Eliminato ai sedicesimi di finale da Kohlschreiber, Alexander Zverev ha ammesso di dover fare meglio negli Slam, obiettivo della sua Collaborazione con Ivan Lendl Niente da fare per Alexander Zverev, il talentino tedesco ha come un’allergia verso gli Slam. Il numero 3 al mondo è stato eliminato nei sedicesimi degli US Open dal connazionale Philipp Kohlschreiber. Un risultato che di certo non può andare bene a quello che è considerato ...