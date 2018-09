Berlusconi | La manovra va cambiata | impoverisce tutti

Manovra - Berlusconi : “Fa male a italiani. Mi appello a maggioranza e governo” : “Sono cose che fanno male all’Italia, cose che fanno male a tutti gli italiani”: così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, nel giorno del suo compleanno, commenta la Manovra Lega-M5S. Intervistato in esclusiva da Alessandro Poggi, per Night Tabloid – in onda lunedì sera su Raidue – in occasione dei suoi 82 anni, il Cavaliere spiega di non condividere la decisione del governo giallo-verde di fissare il rapporto ...

Manovra - Berlusconi : “Fa male agli italiani. Rivolgerò appello a maggioranza e governo” : “Sono cose che fanno male all’Italia, cose che fanno male a tutti gli italiani”: così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, nel giorno del suo compleanno, commenta la Manovra Lega-M5S. Intervistato in esclusiva da Alessandro Poggi, per Night Tabloid – in onda lunedì sera su Raidue – in occasione dei suoi 82 anni, il Cavaliere spiega di non condividere la decisione del governo giallo-verde di fissare il rapporto ...

Def - Di Maio : 'Tria resti - ma al Mef ho trovato trabocchetti' - Berlusconi : 'La Manovra impoverisce tutti' : Il ministro ha dunque definito "sciocchezze" le affermazioni di alcuni commentatori sulla volontà del governo di uscire dall'Ue. "Il nostro obiettivo è portare avanti questa Manovra del popolo nell'...

Berlusconi boccia la manovra : "Va cambiata - impoverisce" : "Questa manovra impoverisce tutti". Silvio Berlusconi dopo la nota di aggiornamento del Def varata dal governo non ha dubbi e boccia senza usare giri di parole la ricetta economica proposta dai gialloverdi. Il leader di Forza Italia pone l'accento sui rischi che corre il nostro sistema economico con una manovra al 2,4 per cento del rapporto deficit-Pil. Il giudizio del Cavaliere è netto: "Rivolgerò un appello a questo governo affinché cambi le ...

Berlusconi : manovra fa male all'Italia : 15.42 "Rivolgerò un appello a questa maggioranza e a questo governo affinché cambino le cose che hanno deciso; perché sono cose che fanno male all'Italia, cose che fanno male a tutti gli italiani". Così Silvio Berlusconi ad Arcore nel giorno del suo 82mo compleanno in un'intervista per 'Night Tabloid'. "Avete visto cosa è successo in Borsa? Sui titoli di Stato? Andiamo tutti verso un impoverimento che non è logico. E soprattutto ci ...

Manovra - Berlusconi : Di Maio dilettante pensa a Tria come un bancomat : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Berlusconi 'Un disastro una manovra che fa salire lo spread' : E, dopo il vertice del centrodestra di Palazzo Grazioli dove Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia avrero ritrovato l'unità politica attacca anche Matteo Salvini: 'Il vertice del centrodestra - dice ...

Manovra - Di Maio : 'Reddito solo per italiani. Salvini leale con M5S - Berlusconi come la moglie tradita' : Lo faremo con tagli agli sprechi, ma anche se facciamo un po' di deficit, poi cresceremo il prossimo anno e rilanciamo l'economia. Questo governo lavora ad una legge di bilancio che mette al centro ...

Manovra - Di Maio : «Reddito solo per italiani. Salvini leale con M5S - Berlusconi come la moglie tradita» : Il reddito di cittadinanza, bandiera del Movimento 5 stelle, andrà solo ai cittadini italiani, come chiede la Lega. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio in un'intervista a Radio...

Vertice Salvini-Berlusconi-Meloni : 'Avanti sulla manovra rispettando il nostro programma' : 'Nell'attuale situazione politica specie - recita la nota congiunta - in vista della prossima legge di bilancio deve continuare a manifestarsi sia da chi è al governo come da chi non ne fa più parte ...